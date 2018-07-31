《中時晚間快報》綠營民調：近6成不挺小英連任

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綜合報導

◎綠營民調：近6成不挺小英連任

親扁的新台灣國策智庫今公布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」選情評估民調結果，57.7%民眾不支蔡英文總統競選連任，若要選連任，蔡英文僅贏過國民黨主席吳敦義，前總統馬英九雖然65.1%的民眾不支持他選連任，但一旦參選，也以40.8%贏過蔡英文的39.5%。

◎中秋節恐罷飛 機師工會至少3天前預告

桃園市機師職業工會7月16日發起罷工投票，截至昨日投票率已過7成，幾乎宣告取得罷工權，交通部長吳宏謀日前表示要與勞動部商談「罷工預告期」，引來工會不滿，認為部長只想著「不要罷工」，無意了解基層訴求，今（31）到交通部抗議官方挺資方，更表示不排除選在中秋節罷飛。

◎對抗「一帶一路」 美日澳投資印太計畫

美國國務卿彭佩奧7月30日宣布，將設立1.13億美元的基金，投資於印度和太平洋地區的基礎設施和技術等領域，協助亞洲新興國家發展經濟。南韓《朝鮮日報》中文網31日指出，這是為了對抗為實現「一帶一路」構想，一直在進行大規模投資的大陸。

◎A-Lin澳門巡演 變髮變鞋大秀性感美腿

A-Lin日前在澳門舉辦「I'm A-Lin」世界巡迴演唱會，她最近頻以長髮造型亮相，除了勤變髮也愛「變鞋」，光是一場演唱會就連換了四雙鞋，橘、白、藍三種顏色的長短靴接連登場，上半身搭配oversize大外套，台下歌迷全都不由自主聚焦在A-Lin的美腿上，直呼：「太性感啦。」

(中時電子報)

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