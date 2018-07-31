高市暑期工讀勞檢 「連出勤11天未給加班費」

2018年07月31日 18:00 中時 柯宗緯

高市勞工局執行暑期工讀專案勞檢，今（31）日公布檢查結果，發現多家業者未給加班費，且連續出勤超過7天起上，將依法進行陳述意見後，依規定允以裁處。今年勞動部首度針對各地勞政機關考核，高市榮獲甲組（直轄市）評鑑「優等」，捍衛勞工權益，市長許立明指示勞工局持續提升檢查量能，擴大高市勞檢覆蓋率。

因應求職畢業季與暑期工讀潮，勞工局進行專案勞檢發現，清心福全高應大店疑有出勤紀錄未詳實記載；陸賀流通（壽賀喜屋）疑有加班費未給付及連續出勤8天；大宇餐飲（大漁市場）疑有不當扣款、加班費未給付、連續出勤11天及國定假日出勤未給加班費。

另外，北海洋企業（玉豆腐）疑有時薪制人員加班費給付不足、連續出勤7天及國定假日出勤未給加班費等情事，勞工局將依法進行陳述意見程序。其中，陸賀流通及大宇餐飲先前皆有違法紀錄，勞工局將依規定加重裁處。

勞工局長李煥熏呼籲事業單位，應善盡照顧勞工之責，雇主不可因為工讀只是短暫性工作，而忽略勞基法相關規定，也呼籲事業單位多加參與勞工局舉辦之勞基法修法宣導會，可上勞工局網站報名（https://goo.gl/Zt6sug）；民眾如有勞動法令問題，可洽勞工局諮詢專線：07-8124613*232至235。

(中時 )