中選會決議 禁掛五星旗公投需補正

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中選會今天召開委員會議，審議6項全國性公民投票提案，決議其中張麗善所提雲林國際商港公投初審通過；但何姍蓉所提「我同意增訂神聖婚姻專法，加強保障一男一女一生一世之永久共同生活關係。」因逾期未補正，被中選會依法予以駁回；至於禁掛五星旗公投，中選會要求限期補。

中選會進一步說明，張麗善女士所提「您是否同意麥寮工業專用港改制成雲林國際商港？」公投提案，經委員會議審議認定合於規定，將函請戶政機關查對提案人。

中選會指出，有4項公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正，包括：

一、 江盛先生所提「你(妳)是否同意，意識清楚的重症病人經由諮商團隊評估，取得共識後，可由醫療團隊協助死亡。」。

二、 宋雲飛先生所提「您是否同意：立法要求核四應啟用商轉，本條並不受電業法95條第1項限制？」。

三、 劉曜華先生所提「你(妳)是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」。

四、 曹愛蘭女士所提「你是否同意，政府應基於性別同工(值)同酬原則，訂定策略與期程，三年內徹底落實“性別工作平等法”第十條之相關規定事項？」。

中選會也說明，何姍蓉女士所提「我同意增訂神聖婚姻專法，加強保障一男一女一生一世之永久共同生活關係。」公投提案，逾期未補正，經提委員會議審議，決議依法予以駁回。

(中時 )

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