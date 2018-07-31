智慧運輸世界大會 交通部政次王國材獲終身成就獎

2018年07月31日 19:59 中時 王思慧

智慧運輸亞太秘書處今（31）日於日本東京發出獲獎通知，現任交通部政務次長王國材博士，榮獲2018年智慧運輸世界大會「名人堂終身成就獎」（ITS World Congress Hall of Fame- Lifetime Achievement Award）。台灣自2013年起一共在ITS世界大會獲獎五座，包括前行政院長毛治國、現任交通部政次王國材獲終身成就獎；遠通電收與台灣高鐵獲產業成就獎，以及台北市政府獲頒地方成就獎，不僅集滿所有成就獎獎項，更是亞洲唯一有2位世界名人堂得主的會員國。

王國材得知獲獎後表示，因為擔任政次職務，能夠有機會督導包括MaaS、偏鄉公共運輸整合平台、智慧廊道、整合式智慧運輸、自駕車聯網、機車車聯網等六大亮點計畫，而在政府同仁努力合作之下，計畫逐步展現成果，因此這份榮耀應屬於大家。

中華智慧運輸協會理事長張永昌說，王國材除於擔任高雄市交通局局長時，致力推動高雄市智慧運輸發展，在一卡通董事長任內，更締造一卡通衝破千萬發卡量的佳績，而在擔任第9屆中華智慧運輸協會理事長時，不僅用心推動台灣智慧運輸建設發展，更屢次善用台灣智慧運輸實績向國外發聲，獲獎實至名歸。

中華智慧運輸協會表示，本次獎項投票會員國共11國，包括台、日、韓、星、港、泰、印、馬、陸、紐、澳，王國材本次以6票對5票險勝澳洲，是台灣第五次獲獎，也是連續第四年獲得智慧運輸世界大會名人堂獎項榮譽，王國材預計於今年9月份，出席丹麥歌本哈根舉行的第25屆智慧運輸世界大會，接受表揚。

(中時 )