產銷調節農會扛？ 地方農會喊苦

2018年07月31日 19:58 中時 游昇俯

農委會現正修訂「農會法定公積公益金及各級農會推廣互助訓練經費保管運用辦法」，希望讓農會公益金，可用於調節農產品盛產期間的產銷失衡。但辦法修訂引發政府將產銷失衡責任推給農會的疑慮，地方農會紛紛喊苦，認為農產品產銷應長期計畫，農會要自負盈虧，產銷調節是「無底深坑」，農會難以承擔。

現行農會公益金運用辦法，規定農會的總盈餘，須提撥5%作為公益金，設專戶儲存，且專供農村之文化、福利措施、社區發展使用，並須經主管機關核准，方可動支。農委會目前修訂增列使用用途，讓公益金得用於農產品盛產期間之產銷失衡調節。

「營運好的農會才有公益金，官田區農會沒有，」台南官田區農會總幹事林正容表示，農產品產銷問題政府應該長期計畫，農民選種什麼則要自己負責，而不是一味要求政府補助。他抱怨，現在農保要農會辦理，農民職災保險也要農會辦理，功勞農委會自己拿去，壞的事才要丟給農會。

彰化縣田中鎮農會總幹事曾昭英也直喊「不合理！」她表示，農民怕被農會收手續費，作物不交農會，又常一窩蜂搶種，萬一颱風農損，要農會補產銷失衡是「無底深坑」，農會難以承擔。

但西螺鎮農會總幹事廖錦富則說，目前西螺鎮農會公益金用來為老人會、警察局添購設備等，本來就用於社區，若能幫助農民也是美事一樁。他說，本來農會就會幫農民收購農產品，但過去可能自掏腰包，現在辦法修訂就有使用公益金依據，「但農會要自負盈虧，太多也會受不了。」

輔導處農民組織科指出，辦法修訂其實2年前便已研議討論，因有些農會本身在做產銷調節工作，故建議修訂辦法；農民組織科說，農會可在農產品產銷失衡時，收購過剩農產品提供弱勢團體或學校營養午餐，發揮社會責任，畢竟產銷失衡影響農村經濟、農民生計，為了農民權益，可以和政府一起努力。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭表示，此辦法修訂希望農會盈餘也能作產銷調節之用，讓公益金用途更有彈性，對農民福利有幫助，對農會的形象也好，應可以正面看待。

(中時 )