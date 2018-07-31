母愛感召 戒毒更生人成爲校園反毒宣導尖兵

2018年07月31日 18:37 中時 曹婷婷

受毒害30年，4年前終於脫離毒蟲生涯的孫樹楠，以自身故事為借鏡，入校園奉勸學子絕不要觸碰毒品，以免誤入歧途遺憾終身，「拒絕毒品一定要勇敢說不！」

孫樹楠人生轉折來自母親的愛，加上勞動力發展署雲嘉南分署台就業中心積極協助推介參與勞動部「多元就業開發方案」擔任「反毒及犯罪預防宣導助理員」，並在台南市監所收容人關懷協會的鼓勵及支持下，在各校園、社區巡廻宣導。

他的故事受到學子熱列回應，也讓他感受不僅重新被社會接受，並從自己能對社會有所貢獻、對他人有所幫助的歷程中，第一次找回自我價值，現在，也更積極參與志工課程訓練，發願要做終身志工回饋社會。

孫樹楠是家中唯一男孩，但他覺得從小雙親對姐姐總是疼愛有加，對他卻嚴厲管教，又因學業成績不佳常遭父親冷眼，讓他開始放逐自己，國中過著抽菸、喝酒、混幫派的生活，服兵役期間，朋友一句「如果你不吸，就不是我們這掛的」，讓他走上「安非他命」這一條毒品不歸路，進出監獄數十趟。

直到有一天，母親到監獄懇親，母親哽咽道出父親已離開人世，述說盼望著兒子回家的心情，望著母親的背影及白髮，觸動他下定決心絕對不能再沾毒。出獄後回到家中，他選擇陪伴在母親的身邊做點小生意，直到母親離開人世。

雙親相繼去世後，家人決定把房子賣掉分產，讓他失去棲身之所，分得一點錢只夠租屋數月，找工作又一再碰壁，加上失去母親的打擊，讓他一度猶如遊民般在地下道棲身數月，所幸，遇到慈聯社會福利基金會協助，並轉介至台南就業中心協助就業，終於找到屬於自己的方向。

台南市監所收容人關懷協會表示，多年輔導經驗讓他們深知，有一份可以讓更生人安定下來的工作，是協助更生人返回社會最重要的關鍵之一。協會今年第一次向勞動力發展署雲嘉南分署提出「自力更生-預防宣導計畫」，有毒品更生人現身說法、讓反毒宣導更具說服力，又可提供更生人就業的機會，希望這樣的模式可以讓更多更生人邁向光明希望之路。

(中時 )