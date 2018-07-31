去大陸工作好？遠見：薪水是台灣1.72倍 卻逾5成民眾想回台

2018年07月31日 18:39 中時電子報 莊楚雯

在西進熱潮下，到底該不該去大陸工作？《遠見》與104資訊科技合作，今天公布「中國工作經驗求職者民調」，發現大陸薪資是台灣的1.72倍，生活成本是台灣的1.63倍。晉麗明分析，大陸物價與整體薪資每年拉高，台灣卻幾乎凍薪，導致大陸平均薪水大幅超越台灣。

「去大陸闖一闖，是因為台灣民眾普遍欠機會」國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯指出，包括進入職場的機會、職涯升遷的機會、與世界舞台連結的機會。 104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明則分析，台灣人不只想拿高薪，而是想去到一個更大的腹地施展抱負。

滿意大陸工作與生活 逾8成願意留大陸工作：

大陸釋出惠台31項措施，給予更多台灣人待遇，人們開始會向親朋好友推薦到大陸發展，76.1％的人說會增加在大陸工作的意願。調查發現，在大陸工作覺得滿意的原因有，「有發揮的舞台，能開發自我潛能」、「大陸產業蓬勃發展國際化」、「能學到更多專業及經驗」。

在生活方面，最滿意的地方是「第三方支付發達」、「遠離台灣政治社會紛擾」與「吃遍大江南北美食」；生活遇到的挑戰是「健康與醫療不便」、「各食品安全疑慮」與「環境衛生水準較差」。

工時長、競爭強、壓力大 57.1%想回台：

耐人尋味的是，問到「是否曾考慮離開大陸，嘗試找其他地區的工作機會」，揭露了台灣人內心的糾結，高達57.1％曾考慮過尋找台灣工作，受訪者深感大陸工作壓力大、競爭強、工時長，平均台灣人在大陸一週約工作50.5小時。

(中時電子報)