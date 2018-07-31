羽球世錦賽》戴資穎輕取台裔陳煊渝 30連勝挺進16強

世界球后戴資穎以直落2在南京世錦賽闖過頭關。（badminton photo提供）

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中時電子報
／綜合報導

南京羽球世錦賽31日進行第2天賽事，首日輪空的「世界球后」戴資穎粉墨登場，只用30分鐘就以21比10、21比16輕取世界排名81的澳洲台裔女將陳煊渝，挺進女單16強，也將個人最長的連勝紀錄推進到30場。

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戴資穎去年因臺北世大運而缺席世錦賽，這回在南京闖過頭關，次役將與世界排名13的美國華裔女將張蓓雯拚搶8強門票。兩人對戰小戴以3勝2敗領先，但前次輸球已是2015年4月，此後小戴打出2連勝，包括去年4月在新加坡超級賽的最近一次交手，以直落2拿下。

戴資穎獲勝後受訪，表情相當逗趣。（讀者提供）

來自台灣的陳煊渝是澳洲的里約奧運國手，但實力上與小戴有明顯差距，在兩人首次交手完全占不到便宜。小戴在首局4平後連拿3分，9比6領先時更以一波6比0猛攻拉開差距，只花11分鐘就收下首局。

次局陳煊渝大膽搶攻，小戴一開始手感不順，幾次掛網與網前吊球出界，先以0比4落後。但小戴隨即回穩追成5平，技術暫停後再以一波4比0攻勢逆轉，至此一路領先到比賽結束。

本季戴資穎已連續拿下印尼公開賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞超級賽跟印尼超級賽5站冠軍，是本屆世錦賽女單頭號奪冠熱門，目前世界積分為96817分，領先日本好手山口茜將近12000分，加上她在世錦賽沒有保分壓力，短時間內沒有被超越的危機，球后寶座穩如泰山。

(中時電子報)

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