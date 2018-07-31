公園學校禁用除草劑　減少汙染土地

2018年07月31日 19:57 中時 甘嘉雯

公園及學校禁用除草劑！市議員黃敬平指出，許多空地都會長出雜草，但基層人員卻為了方便，使用除草劑除草，用了之後，卻造成土地汙染，議員指出，更嚴重的是，小朋友及學生都會到這裡遊玩，若不慎碰到，後果恐不堪設想，目前已經由多位議員連署，將交給市府提相關自治條例規範。

黃敬平出示照片指出，一般常見的除草劑為年年春或草甘磷，成分學名為「嘉磷塞」，除草劑噴過的綠帶、土壤會造成相當大的侵害，他說，平鎮區北勢國小前，可以看見經過除草劑荼毒的區塊，植物呈現槁木死灰，一片荒煙漫草了無生氣，如同喪屍電影的情節，而沒有噴灑除草劑的地方則是綠意盎然，家長們也為了師生的健康而憂心。

去年10月份，農委會已經發出公文，禁止非農業用地使用除草劑，改用除草機，黃敬平表示，除草劑同時也是生態殺手，道路邊坡如果大量噴灑除草劑，讓土壤內的蚯蚓、微生物死亡，土壤會變硬、貧瘠，當大雨沖刷時，土壤就會流失，如果剛噴完不久就下雨，藥劑沖到河裡，水裡的魚也遭殃。

許多地方政府都已經開始積極的做除草劑的控管，民間團體也不斷推動除草劑的管制，現在宜蘭、台北等縣市，都訂有自治條例禁用除草劑，最近一次訂定自治法規的是高雄市，也在今年5月10日通過除草劑管理自治條例的三讀。

他希望桃園市政府應跟進，為有效的保障生態永續，因此提出連署，多位議員支持，希望由農業局應主政，盡速與環保局研究如何共同訂定自治法規或與議會研議訂定自治條例，以彌補《農藥管理法》不足。

(中時 )