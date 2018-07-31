北市大擬在天母棒球場下方建宿舍　議員疑不合理

2018年07月31日 19:57 中時 陳燕珩

日前文化大學大群館爭議不斷，讓學生宿舍問題備受關注，議員阮昭雄今在議會質疑，台北市立大學天母校區宿舍供給率不到6成，後續該怎麼解決？北市大校長戴遐齡說，目前已規劃3方案，其一是在天母棒球場看台下方興建學生宿舍，此話一出讓阮昭雄直呼不合哩，難道要學生被棒球賽事吵到無法休息？

阮昭雄今質詢指出，北市大在104到106學年度間，雖已增加200個床位，但天母校區宿舍供給率仍很低，至今不到6成，加上過度依賴學費營、濫用兼任教職人員，已登上反教育商品化聯盟的公立大學學店排行榜第3名，未來宿舍問題怎麼解決，校方應說明清楚。

戴遐齡表示，目前有3個方向，首先天母棒球場看台下方有空間，可設70到100個床位，再來是士林區天和里的里民活動中心，未來會參與共構增建床位，可再增加80到100個床位，另外，五常國中的國際學園學生宿舍今年底會完工。

不過，阮昭雄質疑，天母棒球場下方建學生宿舍，聽起來非常不合理，舉辦棒球賽事期間，學生要怎麼休息，難道跟著加油聲一起「叭叭叭」？況且就算興建完成，宿舍床位還是遠遠不足，要求校長從長計議。

戴遐齡說，天母棒球場下方宿舍會做好隔音，目前天母校區只有532個床位確實不足，後續會再與教育局、體育局討論，多管齊下。教育局長曾燦金表示，若3個方案都能順利完成，預計可減輕2分之1到3分之2的宿舍壓力。

(中時 )