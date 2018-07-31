學中文唱民謠 慈濟在土耳其讓愛延「敘」

在異鄉生存不易的敘利亞難民家庭，無法讓小孩受教育。來自台灣的慈濟志工胡光中（右1）、周如意（右2）、余自成等，發願「將街上乞討的敘利亞孩子，都變成揹書包上學的孩子」。（圖／慈濟基金會提供）

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2014年12月起，土耳其慈濟志工在街頭尋找失學的敘利亞孩子，一一說服家長：唯有教育才能讓孩子的未來有希望。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟志工與當地政府、團體合作籌備土耳其第1所給敘利亞學童求學的「阿拉伯語全母語教學」學校，3千多位孩童終於能擁有自己的教室，未來回到敘利亞，在土耳其所學的也能獲得學歷認證。（圖／慈濟基金會提供）
志工教孩童學中文、唱中文歌曲，時值暑假，孩童有更多時間學習中文。（圖／慈濟基金會提供）
敘利亞孩童一筆一劃認真寫下注音符號！學生蘭心表示，學習一種語言就像是一把鑰匙，開啟了另一個世界的大門，所以非常喜歡學中文。（圖／慈濟基金會提供）
學中文唱民謠 慈濟在土耳其讓愛延「敘」

「火車行到伊都，阿末伊都丟，唉唷磅空內…」輕快又嘹亮的〈丟丟銅仔〉歌聲，從土耳其一所「敘利亞難民孩童」學校傳出。敘利亞孩童認真寫下的一筆一劃，竟然是在練習著中文的注音符號！善，從台灣出發，愛，在土耳其延「敘」，土耳其慈濟志工為敘利亞孩童打造滿納海學校的求學路，是台灣人堅強的軟實力。

土耳其是收容最多敘利亞難民的國家，在異鄉生存不易的難民家庭，連吃飯都有問題，更別說讓孩童受教育。為了生存下去，敘利亞難民孩童需上街乞討，大一點的淪為廉價童工，每天工作13小時、一天有13分鐘能上廁所，只為了賺取土幣7百里拉，約台幣4千多元的生活費。

敘利亞孩童打工、乞討的畫面，讓3位來自台灣的慈濟志工觸目驚心！萌生「將街上乞討的敘利亞孩子，都變成揹書包上學的孩子」的單純心念，2014年12月起，慈濟志工開始在街頭尋找失學的敘利亞孩子，一一說服家長：唯有教育才能讓孩子的未來有希望。

除了經濟，語言、文化也讓這群難民孩童的求學之路迢迢。為讓敘利亞難民的孩子有學習的環境，土耳其慈濟志工2015年起由當地政府協助，孩童能在滿納海中小學就學。2017年更與當地政府、團體合作籌備土耳其第一所給敘利亞學童求學的「阿拉伯語全母語教學」學校，3千多位孩童終於能擁有自己的教室，未來回到敘利亞，在土耳其所學的也能獲得學歷認證。

滿納海在阿拉伯語即「希望」之意，慈濟志工盼透過人文教育，讓逃離戰火的敘利亞孩子，在這裡找到愛與希望。為了讓孩童感受到幸福的滋味，心中不再怨懟、仇恨，慈濟志工周如意在孩童課餘時間，教導花道、茶道等人文課程。「花道」課程讓孩童學習觀察、感受天地萬物的生態，也各有存在的意義。透過「茶道」課程，孩童從學習沏茶到奉茶，培養耐心、謙卑，以茶體會祥和社會。

(中時 )

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