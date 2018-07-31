「孕婦、育有6歲以下兒童者停車位識別證」 桃市明起發放

孕婦、育有6歲以下兒童者停車位識別證， 桃市明起發放。（甘嘉雯翻攝）

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桃園市政府自8月1日起開始發放孕婦及育有6歲以下兒童者停車位識別證，只要在2018年7月31日前領取孕婦手冊以及兒童健康手冊者，皆可攜帶手冊至桃園市13區公所、衛生所或市府1樓後棟桃園市路邊停車服務中心共27個場所領用停車識別證。

交通局市公有路外停車格共計107場，總格位數1萬1596格，交通局長劉慶豐表示，目前已有26處公有停車場設置共151格，法規限定在政府機構的公共停車場，於今年12月16日前需設置2%婦幼專用車格。

為因應8月起發放的停車識別證，桃園市轄管公有停車場率先於8月底完成設置2%婦幼專用車格，且於醫療院所、公園、圖書館等處亦劃設250席路邊孕婦幼兒優先停車格，讓孕婦與幼兒家長在路外停車場有專用停車位，在路邊停車也享有優先車位。

依交通部規定在政府機構、車站、百貨公司、量販店、遊樂園及醫院等停車在今年12月16日起，如未依規定設置專用格位，經勸導未改善者，可處所有權人或管理機關負責人1萬元以上5萬元以下罰鍰；另車輛未乘載孕婦或六歲以下兒童，不得占用專用格位，若違規占用，將可依停車場法處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰。

目前為宣導期間，自明年6月29日起占用專用格位即開罰，請民眾勿占用，共同維護孕婦與育有6歲以下兒童者停放車輛之權益。

(中時 )

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