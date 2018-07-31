女童渾身是傷深夜搭電梯 熱心網友PO網 警、社會局齊關心

台南市東區東門路一處大樓電梯今凌晨出現一名渾身是傷的女童。（曹婷婷翻攝）

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台南市東區東門路一處大樓電梯今天凌晨出現一名渾身是傷的女童，熱心網友發現後，擔心女童恐遭虐待，拍照po上網路求救，台南市警一分局東門派出所了解後表示，女童被送往醫院急診後，醫師初步評估，女童傷勢是摔傷與抓傷，沒有生命危險，女童母親表示，是女童自己不慎摔傷，非外力所致，社會局介入調查，強調若女童遭虐待，會進一步處置。

警方調查，女童家裡有母親、祖母與11個月大的弟弟，女童父親因案入獄，母親在冷凍廠工作，孩子平日交給祖母照顧，7月初，女童的外曾祖母過世，母親常回娘家幫忙，把女童交給詹姓女友人照顧，女童母親告訴警方，女兒個性好動活潑，不慎從土坡上滑倒，才會摔的一身是傷，加上女兒有濕疹，才會傷痕累累。

東門派出所副所長江瑞芳說，女童今天凌晨睡不著覺，跟著照顧她的詹女到大樓頂樓採摘自家種植的蕃薯葉，沒想到女童自己四處遊逛、還搭電梯跑下樓，詹女以為她下樓找母親，不以為意，以至於成為網友口中「受傷女童獨處電梯」的虐待事件。

警方接獲通報，清晨找到女童，會同市府社會局家暴防治中心社工到場，把女童送往醫院急診室治療，急診室醫師評估女童身上都是摔傷及抓傷，擔心回家後傷口感染，要求留院治療。

社會局家暴防治中心主任鄭妙君說明指出，女童屬於高風險家庭，社工將訪談母親瞭解家中經濟狀況與照顧孩童能力，後續會視需求提供相關協助，若經查證孩子遭不當虐待，且無親友協助照顧，社會局會依法安置保護。

(中時 )

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