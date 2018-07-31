李易、六月海上漂流20分鐘 嚇得十指緊扣

楊銘威（左）和李易。（明悅整合行銷提供）

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楊銘威（左）拍李易做菜模樣。（明悅整合行銷提供）
兩人是超級奶爸。（明悅整合行銷提供）
李易和六月日前在馬爾地夫放閃。（取自臉書）

李易今（31日）與楊銘威今出席DBR Lafite X《易起吃飯吧》餐酒料理活動，李易現場示範紅酒燉鴨胸料理，廚藝了得。拍照時，李易從口袋掏出國際成人展門票，笑稱要揪楊銘威看成人展過父親節。

2個奶爸大方聊AV女優，李易說喜歡日系風，楊銘威也直白表示，有關注明日花綺羅的IG，覺得她穿搭時尚、妝感好看，老婆方志友不會吃醋，「演員就是要看各種片，好好觀摩別人演技，他們都演得很好」，讓現場笑翻。

李易和老婆六月剛從馬爾地夫錄外景節目回台，他表示此行遇到當地雨季，海上風浪大，船隻在海上意外熄火，一行人在海上漂流近20分鐘，「心情跟雲霄飛車一樣，聽到熄火聲，我們嚇到十指緊扣，人生跑馬燈都出來了，這大概是我們夫妻兩半年來最幸福甜蜜的時刻」，因錄影行程滿檔，夫妻兩累得沒體力「做人」。

今年如何慶祝父親節？李易和楊銘威都是女兒控，李易笑言常對兒子沒耐心，但女兒只要喊「拔拔」能讓他瞬間融化，包容度無限大，兒女近來因感染腸病毒，今年父親節不會特別外出慶祝，楊銘威則期待收到2歲女兒Mia的驚喜。

楊銘威被問女兒Mia和修杰楷的女兒咘咘感情好？楊銘威說，2個小女生都是獅子座，個性比較硬，雖然會吵架，但感情很好，一下就沒事了。Mia很活潑，會故意跟阿嬤開玩笑說「 不愛她」，因為阿嬤反應很大，她覺得有趣，所以楊銘威問「愛不愛拔拔」，Mia會故意說「不愛」，讓他哭笑不得。

(中時 )

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