更衣室被迫摸奶 穆熙妍嚇到奪門而跑

穆熙妍上節目爆料在更衣室摸奶記。（圖片提供：衛視中文台）

友善列印
中時

穆熙妍日前上《一袋女王》錄影透露，某次上節目，錄影前進更衣室換衣服，李妍瑾突然敲門問進來一起換裝，穆熙妍心想錄影時間快到便開門讓她進更衣室，並背對著李妍瑾繼續換。穿衣穿到一半穆熙妍手滑上衣掉在地上，轉身彎腰撿衣服時看到李妍瑾胸部，便尷尬說：「喔！妳胸部好大！」，沒想到李妍瑾驕傲挺起胸部說：「是真的喔」，並跟穆熙妍說，真的胸部摸起來很軟，假的就會很硬，當時上半身僅穿著胸罩的穆熙妍滿腦子想快點穿回衣服，沒想到李妍瑾竟跟她說：「要不然妳摸看看」。

由於李妍瑾當天穿的胸罩罩杯較淺，整個胸部大剌剌的的逼近穆熙妍，眼見推託不掉，只好「捧場」的打開雙掌抓了一下，但李妍瑾似乎感覺到她的「敷衍」，要她用揉的才知道差別，穆熙妍只好低著頭不好意思的揉了一圈，才讓李妍瑾滿意的說：「看是真的吧！」讓穆熙妍心裡OS說：「我也只摸過妳的奶，又沒摸過假的，我怎麼知道真的還假的啦！」，但嘴裡還是說了「很真」，李妍瑾這才心滿意足的說了聲「謝謝」，讓所有人笑成一團。

後來李妍瑾還跟穆熙妍說自己很會喬奶，可以把女生的胸部喬到多一個cup，而穆熙妍經過「摸奶」已神智混亂，竟然回她說：「那真的恭喜妳，也是一門很好的才藝」，沒想到李妍瑾對她說：「我覺得妳胸型不大對，我幫妳喬一下！」嚇得穆熙妍趕緊雙手護住胸部，緊張的說：「不用不用！妳就讓我『平』下去吧！」便把衣服套一套奪門而出，出來之後被助理提醒才發現衣服怎麼穿反了，讓她覺得又好氣又好笑。

(中時 )

李易、六月海上漂流20分鐘 嚇得… 王宇婕靈魂交換變男人！「過來人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。