更衣室被迫摸奶 穆熙妍嚇到奪門而跑

2018年07月31日 19:04 中時 蕭雅玲

穆熙妍日前上《一袋女王》錄影透露，某次上節目，錄影前進更衣室換衣服，李妍瑾突然敲門問進來一起換裝，穆熙妍心想錄影時間快到便開門讓她進更衣室，並背對著李妍瑾繼續換。穿衣穿到一半穆熙妍手滑上衣掉在地上，轉身彎腰撿衣服時看到李妍瑾胸部，便尷尬說：「喔！妳胸部好大！」，沒想到李妍瑾驕傲挺起胸部說：「是真的喔」，並跟穆熙妍說，真的胸部摸起來很軟，假的就會很硬，當時上半身僅穿著胸罩的穆熙妍滿腦子想快點穿回衣服，沒想到李妍瑾竟跟她說：「要不然妳摸看看」。

由於李妍瑾當天穿的胸罩罩杯較淺，整個胸部大剌剌的的逼近穆熙妍，眼見推託不掉，只好「捧場」的打開雙掌抓了一下，但李妍瑾似乎感覺到她的「敷衍」，要她用揉的才知道差別，穆熙妍只好低著頭不好意思的揉了一圈，才讓李妍瑾滿意的說：「看是真的吧！」讓穆熙妍心裡OS說：「我也只摸過妳的奶，又沒摸過假的，我怎麼知道真的還假的啦！」，但嘴裡還是說了「很真」，李妍瑾這才心滿意足的說了聲「謝謝」，讓所有人笑成一團。

後來李妍瑾還跟穆熙妍說自己很會喬奶，可以把女生的胸部喬到多一個cup，而穆熙妍經過「摸奶」已神智混亂，竟然回她說：「那真的恭喜妳，也是一門很好的才藝」，沒想到李妍瑾對她說：「我覺得妳胸型不大對，我幫妳喬一下！」嚇得穆熙妍趕緊雙手護住胸部，緊張的說：「不用不用！妳就讓我『平』下去吧！」便把衣服套一套奪門而出，出來之後被助理提醒才發現衣服怎麼穿反了，讓她覺得又好氣又好笑。

(中時 )