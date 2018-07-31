王宇婕靈魂交換變男人！「過來人」謝承均：這不就是妳嗎？

2018年07月31日 19:20 中時 林淑娟

王宇婕和周崇慶劇中靈魂交換。（星之國際）

王宇婕和周崇慶劇中靈魂交換，還有個女兒。（星之國際）

王宇婕私下動作也大剌剌。（星之國際）

個性古靈精怪的王宇婕30日前往新加坡拍攝浪滿奇幻網劇《神奇之吻》，她劇中將飾演有個高中生女兒的年輕媽媽，19歲就和老公靈魂交換，與演她老公的新加坡喜劇之王周崇慶劇中靈魂錯置，非常挑戰演技。王宇婕31日定裝時才首度見到周崇慶，兩人一拍即合：「我們high點和瘋點等級差不多，感覺可以玩得很開心！」

王宇婕私下個性活潑，之前在《甘味人生》飾演瘋狂無極限的王樂樂，變裝反串、精神分裂、為愛瘋狂使壞，近期也和謝祖武主持生活資訊節目《名偵探女王》，搞笑的主持風格頗受歡迎。這次能接演這部有趣的喜劇，王宇婕非常感謝當時正在新加坡拍戲的師姊葉全真（葉子）。原來當時葉子聽說這部細的角色時，立刻向導演好友推薦自家師妹：「宇婕演技好，個性又好鬼馬，絕對行！」

巧的是，王宇婕的同門師兄謝承均最近正在三立《金家好媳婦》裡忙著漢黃少祺「靈魂交換」，身為過來人的謝承均也隔海傳授她如何「錯亂情緒」，一聽說師妹這角色難度更高，是和老公靈魂交換，外型明明很清秀端莊，偏偏舉止大剌剌，愛摳褲襠、坐姿不雅、經常腳開開，霸氣如男孩，謝承均當場大笑說：「這不就是宇婕嗎！」

(中時 )