新舊校長交接典禮 博士校長接掌新化高中

新化高中7月31日舉行新舊校長交接典禮，現任校長廖茂枰（左）退休，由彰化女中校長鄭曜忠履新，成為新化高中創校52周年以來首位博士學歷的校長。（李其樺攝）

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日前在教育部長葉俊榮（中）見證下，廖茂枰（左）與鄭曜忠完成交接儀式。（李其樺翻攝）

新化高中校長廖茂枰正式退休，由彰化女中校長鄭曜忠履新，鄭曜忠為新化高中第8任校長，也是新化高中創校52周年以來首位具有博士學歷的校長，校方於7月31日上午舉辦新舊校長交接典禮暨歡送會，喜迎新校長到來。

廖茂枰服務教育界屆滿40週年，2014年8月1日就任新化高中至今滿4年，他表示，退休之後想環遊世界，新化高中教師特別致贈新潮萬國旅行箱2只，希望陪伴廖校長完成夢想。

鄭曜忠今年46歲，為彰化女中校長，當年40歲考上校長創下全台最年輕的校長紀錄。日前鄭曜忠參加新化高中校內校長遴選座談會，不僅獲得近9成教師投票，獲得高票通過校內遴選，更於國教署遴選中獲得全數通過。

鮮少人知道，擁有顯赫學歷的鄭曜忠過去求學過程並不順遂。鄭曜忠表示，他出身務農家庭，由於年輕時心性躁動，曾經在就讀彰化高中一年級時因成績不佳留級，後來轉考至彰師附工補校，半工半讀完成學業。

鄭曜忠說，高職畢業後由於家境經濟狀況不佳，曾思考過直接出去社會工作，後來還是選擇繼續升學，從彰師大畢業後，陸續進修取得碩、博士學位，先後在母校彰化高中和彰化女中任教。

鄭曜忠表示，當年求學挫折曾使他懷疑自己不適合念書，所幸師長的鼓勵讓他能夠堅持下去，也感謝家人的寬容和適性教育，讓他能夠追求自己的理想。未來除了繼續鞏固新化高中優良學風，也希望擴大招生，發展適合學生的特色課程。

(中時 )

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