遭北市教長吃豆腐 新北回嗆：傲慢且缺乏教育專業

2018年07月31日 20:06 中時 譚宇哲

新北、基隆學子至北市就讀多，台北市市議員李慶元質疑北市被剝奪教育資源，台北市教育局曾燦金順勢吃豆腐，直言台北教育有競爭力，「希望新北、基隆把教育辦好一點，能有強一點的學校把孩子吸回去」，讓新北市怒嗆曾燦金「傲慢且缺乏教育專業」，反控台北市掌握豐沛資源卻分布不均，才是跨市就讀多的主因。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，台北市為傳統直轄市，各項建設及資源皆優於任何縣市，而北北基本為共同生活圈，部分家長因地緣工作等相關因素，跨區就學已是常態，曾燦金局長此種說法是傲慢且缺乏教育專業。

黃靜怡說，新北市國中畢業生留至新北市高中職就讀的在地就學率自早期未滿5成，已提升至近7成，可見推動在地就學成果卓越，同時，朱立倫上任8年間新北市府共計投入328.96億改善235間圖書館、增設82間英語情境教室、59校生活科技教室、31座風雨操場，大幅改善學生學習環境。

黃靜怡批評，近年來因少子化趨勢，台北市各校為搶學生花招百出，甚至在台北市教育局默許下，聯合在新北市內辦理招生宣導，早年台北市就已獨占全國教育資源，卻獨厚少數學校，造成明星國中亂象，學生為擠進窄門，才會有家長跨區寄讀的亂象，台北市教育局應深刻檢討。

(中時 )