U18亞青男籃》三長人責任大 黃萬隆罵較兇

2018年07月31日 19:44 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018 U18亞青男籃8月5日起在泰國暖武里府進行7天較量，今天中華台北代表隊接受籃協秘書李一中授旗、8月3日啟程出發，總教練黃萬隆表示，集訓期短、全隊和時間賽跑，這次參賽主要從防守做起，一步一步往前進。

黃萬隆強調，希望球員身體上準備好了，心理上不要有壓力，由於今年分別從松山高中、南山高中及能仁家商畢業的林正、譚傑龍、陳范柏彥過去有國際賽經驗，他對三人的要求自然較高，也會用重話提醒他們應該打出隊上老大哥的樣子。

黃萬隆補充，這批U18球員能力佳，他看好未來會是國家隊在國際賽對抗更上層樓的戰力，這次亞青得好好打出身價、全力以赴，過程做得好，結果自然就會好。

面對教練愛之深責之切，陳范柏彥認為這只是教練希望他們更好的激勵，過去U16亞青、U17世青有旅美好手林庭謙分擔重任，這次換他和林正、譚傑龍扛，內心壓力自然不小，以幫助球隊獲得世青賽資格為主要目標。

以往在泰山高中擔任球隊主力的譚傑龍，U18亞青將以第六人身分待命，他說：「之前參加三對三我也是以第四人幫助球隊，所以對替補這個角色不陌生，做好本份幫助球隊最重要。」

第一次擔任隊長就獻給國際賽的南山高中控衛魏嘉豪，暑假過後就要成為輔大新鮮人，他透露過去在高中母隊隊長是張鎮衙，負責嚴肅帶隊的工作，他和隊友李允傑則扮演球隊開心果，到了U18代表隊自己卻多了隊長頭銜，「一開始不太會主動跟隊友喊話，隨著一同訓練的時間越多，也知道大家都樂於配合，才慢慢放開，教練也會提醒我該怎麼做，到了泰國要隊友打出令人尊敬的比賽、衝擊U19世青！」

U18亞青男籃錦標賽首輪分組賽，中華隊和印度、敘利亞及韓國同組，第一場比賽是8月5日下午4點半對印度，這次印度陣容身材不小，有5名身高在2公尺以上的長人，其中兩位甚至在208公分以上。

(中時電子報)