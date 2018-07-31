俄國要在2年內完成地效飛行器

2018年07月31日 19:56 中時電子報 江飛宇

俄羅斯副總理尤里．鮑里索夫(Yury Borisov)稱，俄國正在研發配備巡航飛彈的地效飛行器，並希望在2020年完成，這是俄國2027年國家武器研發計劃的一部分。

防衛部落格(defence-blog)報導，在俄國2018 - 2027年的國家軍備研發計劃中，有一項實驗開發計劃稱為「奧蘭」(Orlan)，是地效飛行器的原型計畫，也稱為A-050，排水量54噸，有效載荷15噸。這種水上高速飛行器還將攜帶反艦飛彈等武器。

地效飛行器（GEV）是一種能夠飛行在地面或水面上大約幾公尺的超低空飛機，但是不要與氣墊船或飛機混淆，因為它不是靠噴氣在離地，而是地面附近空氣密度大，升力較好而產生的結果，然而它無法爬升，飛行高度很低，所以也不是真正的飛機。

冷戰時期，蘇聯開發了兩種地效飛行器，一種是 A-90小鷹式(Orlyonok )，另一種是帶有巡航飛彈的MD-160鷂式(Lun)，而更大型化的裡海怪物(Korabi MAKET)最終1990年代因資金不足而停止研發。

鮑里索夫據介紹，地效飛行器可以用於保護俄羅斯的黑海、裡海航線，當地基礎設施欠發達，需要高航速的水上載具。他還說，地效飛行器將擁有很好的出口潛力，在海上航運上很有用處。

(中時電子報)