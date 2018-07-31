彰化縣長照2.0 第125個長照站揭牌

彰化縣第125個C級弄巷長照站31日在芳苑鄉博愛社區揭幕。（鐘武達攝）

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彰化縣政府推動長照2.0很積極，全縣第125個巷弄長照站昨日在老年人口比例達21%的芳苑鄉博愛社區成立，衛生局長葉彥伯表示，彰化縣平均每鄉鎮有5個長照站，密集度全國第1，預計年底前將開辦到140處，希望讓長輩都能獲得最妥善的照顧。

因為他，縣民更長壽！博愛社區巷弄長照站揭幕，除了葉彥伯、鄉長洪和▲、縣議員謝彥慧，縣長參選人王惠美、鄉長參選人林保玲與林濟民、縣議員參選人洪騰明也都出席共襄盛舉。王惠美特別稱讚說，衛生局長葉彥伯到彰化服務10多年力推萬人健檢，讓縣民更健康，平均壽命已經是全國排名第3。

葉彥伯指出，芳苑鄉65歲以上人口比例已經超過高齡社會所定義範圍，基礎長照服務推行刻不容緩，有鑑於此，博愛社區發展協會與慈恩老人養護中心合作建置芳苑鄉第2處、也是全縣第125個Ｃ級巷弄長照站。

C級巷弄長照站除了提供關懷訪視服務、關懷獨居老人生活狀況並適時提供幫助，也會安排適合長輩的健康促進、肌力訓練、共餐與預防及延緩老化方案介入，讓長輩活絡筋骨、動腦思考並且延緩老化，讓身體更健康。

另外，為減輕家屬照顧負擔，在地化C級巷弄長照站將能讓長輩願意從家中走出來，透過共餐、動靜態活動，認識新朋友，增進人際互動，豐富生活，在縣府的積極推動下，今年將有140個C級巷弄長照站設立開辦，未來將逐步擴大到全縣的每個鄉鎮與社區。

(中時 )

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