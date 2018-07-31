太空新趨勢！《Science》社論引述中央大學微型衛星研究

2018年07月31日 20:04 旺報 簡立欣

2018年7月最新一期國際頂尖期刊《Science》社論「太空，仍是最後的疆界」，談到從大型衛星到小型衛星的太空發展新趨勢，並以台灣國立中央大學參與的「國際研究與教學人造衛星計畫（簡稱INSPIRE）」的成果為例；該校太空所副教授張起維更獲國際科學理事會召開的空間研究委員會（COSPAR）「傑出年輕科學家」殊榮，讓台灣的太空科學研究成果站上國際舞台。

《Science》社論閳述一個太空時代新紀元。從在美國加州召開的COSPAR科學年會說起，美蘇冷戰時期國際太空軍事競賽，到現在全世界許多大學投入微型衛星研發；INSPIRE計畫不僅教導學生小型航天器的設計和開發，而且完成傑出的科學任務。冷戰期間，地球上存在政治分歧，但在太空中，應本著和平合作的精神，尋求共同的目標來推動科學前沿。

文章說，2015年以來，INSPIRE計畫匯集各大學展開新的小型太空任務，建立國際合作聯盟。從原先的4校，包括美國科羅拉多大學波德分校、台灣國立中央大學、印度太空科學與技術研究所和新加坡南洋理工大學；又加入日本九州工業大學、阿曼的蘇丹卡布斯大學、加拿大阿爾伯塔大學和法國LATMOS實驗室，3年來承接4個衛星計畫，在國際間相當罕見，成果斐然。

INSPIRE計畫執行者張起維說，「小衛星，可帶來大突破！」近年立方衛星興起，證明衛星工業不見得一定得由國家級機構或巨型國防太空工業承包商才能主導。學術界可透過立方衛星培育新一代的太空科技實務人才，較低的發射成本促使較多太空探測與儀器改良機會，開創出新一代太空產業。

「太空科技猶如電腦科技的縮影，逐漸往輕薄短小發展，」太空所講座教授劉正彥說，很高興終於看到這一天到來；中央大學在太空科學領域基礎深厚，且有強烈企圖心，希望建立一個垂直整合系統，從衛星設計、科學酬載、地面追蹤控制到資料分析一手包，並有續航力。

(旺報 )