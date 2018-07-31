學童自費吹冷氣？ 盧秀燕：市府可找民間資源合作

台中市教師會暨台中市教師職業工會31日拜會國民黨台中市長參選人盧秀燕（右5），期盼身兼母職的盧秀燕若當選市長能發揮「媽媽市長」特質，施政以孩子為本，從教育出發。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時

台中市教師會暨教師職業工會團體31日拜會國民黨台中市長參選人盧秀燕，針對校園安裝冷氣、學童安全、空污等議題交換意見；有家長反映學童上學需花錢「吹冷氣」很不合理，盧秀燕說，市政府採購冷氣或電費不足可尋求民間資源合作；市府表示，找資源協助中低收學生也建議中央將冷氣列普通教室基本設備。

台中市教師會表示，台中市高中至小學教室裝設冷氣的比例約15％，電費分攤則「使用者付費」，以班費買冷氣卡的方式，插卡使用冷氣，有些家長反映認為不合理。盧秀燕表示，校園安裝冷氣機應由市政府逐年編列預算完成，採購費用與電費部分若有不足，可與民間團體協商合作，整合社會各界善心資源等。

教育局表示，4年分年編列預算共計25億元為全市高中、國中小加裝冷氣及空調設備，電費尋求民間募款，另編列預算協助中低收入戶，市府與全國一致「使用者付費」為原則。教育局建議教育部將冷氣列為校園普通教室的基本設備，並由市府或中央統一補助建置，改善校園環境設備。

盧秀燕說，擔任立委期間每年向國教署爭取「改善及充實教學環境設備」經費300萬元，向交通部爭取學校愛心志工媽媽「交通導護安全裝備汰換」經費30萬元，未來若當選市長，施政首重教育，將成立「幼兒教育及安全委員會」展現「媽媽市長」保護兒童安全的決心。

(中時 )

馬英九再選2020年總統？ 文大教… 夜問打權》東亞青運主辦權遭拔 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。