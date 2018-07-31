學童自費吹冷氣？ 盧秀燕：市府可找民間資源合作

2018年07月31日 20:29 中時 張妍溱

台中市教師會暨教師職業工會團體31日拜會國民黨台中市長參選人盧秀燕，針對校園安裝冷氣、學童安全、空污等議題交換意見；有家長反映學童上學需花錢「吹冷氣」很不合理，盧秀燕說，市政府採購冷氣或電費不足可尋求民間資源合作；市府表示，找資源協助中低收學生也建議中央將冷氣列普通教室基本設備。

台中市教師會表示，台中市高中至小學教室裝設冷氣的比例約15％，電費分攤則「使用者付費」，以班費買冷氣卡的方式，插卡使用冷氣，有些家長反映認為不合理。盧秀燕表示，校園安裝冷氣機應由市政府逐年編列預算完成，採購費用與電費部分若有不足，可與民間團體協商合作，整合社會各界善心資源等。

教育局表示，4年分年編列預算共計25億元為全市高中、國中小加裝冷氣及空調設備，電費尋求民間募款，另編列預算協助中低收入戶，市府與全國一致「使用者付費」為原則。教育局建議教育部將冷氣列為校園普通教室的基本設備，並由市府或中央統一補助建置，改善校園環境設備。

盧秀燕說，擔任立委期間每年向國教署爭取「改善及充實教學環境設備」經費300萬元，向交通部爭取學校愛心志工媽媽「交通導護安全裝備汰換」經費30萬元，未來若當選市長，施政首重教育，將成立「幼兒教育及安全委員會」展現「媽媽市長」保護兒童安全的決心。

(中時 )