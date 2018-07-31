歐洲太空人想上大陸太空站 馬天：是我的夢想

2018年07月31日 20:37 旺報 李鋅銅

2010年加盟歐洲航天局之前，馬天的履歷已經很「國際」。他足跡遍布英國、法國和西班牙，主要從事航太材料輕量化研究。2012年擔任歐洲宇航員（太空人）中心與大陸合作項目負責人後，開始和大陸「結緣」。對48歲的馬天來說，未來能到大陸空間站（太空站）和大陸及其他國家太空人共同工作，是他未來的夢想。

在德國科隆的歐洲太空人中心，德國太空人馬天，談起他的「中國故事」津津樂道。像許多外國人一樣，在學習中文6年後，馬天對自己的中文水平很有自信，但最讓他感到得意的是他的中文名字。「中文老師告訴我，『馬天』的中文意思就是『天上的馬』，因為牠想要飛得很高。」

馬天說，自己的工作越來越忙，但很有成就感。「最初，我們討論雙方能在哪些領域開展合作，分別派代表參觀了對方的類比太空艙和操作室，瞭解對方如何工作。」馬天說，雙方太空人還參加對方組織的訓練，並逐漸形成了年度交流機制。

除了組織交流，作為一名太空人，馬天也有自己的「小目標」－－「我希望去中國空間站，與中國太空人以及其他國家的宇航員一起工作。」

大陸將在2022年前後建成載人太空站。如果國際太空站按計畫在2024年退役，屆時大陸將成為世界上唯一擁有太空站的國家。大陸已多次表示，歡迎世界各國積極參與，利用未來的大陸太空站展開艙內外搭載實驗等合作。

「我希望能和中國太空人承擔一樣的職責，包括進行各種類型的實驗、按要求對太空站進行營運和維修、參與艙內艙外的任務。」馬天對未來在大陸太空站工作的可能充滿期待。他還希望能夠實現大陸太空站和歐洲地面的視頻連線，讓歐洲公眾能瞭解大陸的太空站，並和在裡面工作的歐洲太空人對話。

馬天認為，有22個成員國的歐航局國際航太合作經驗豐富，希望成為大陸的夥伴。「中國有自己的火箭、飛船，未來還將有自己的太空站。」他說，歐洲太空人過去在太空站長期工作生活，積累了大量經驗教訓。若雙方合作，就能推動人類航太事業更加高效率的發展。

(旺報 )