台中麗寶樂園渡假區8月加碼祭出買1送1、下殺5折催人氣

出示Line憑證搭「天空之夢摩天輪」，2人同行只要350元。（圖／麗寶）

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麗寶國際賽車場開2台卡丁車，第2台由賽車場招待。（圖／麗寶）

暑假已過了一半，台中麗寶樂園渡假區8月加碼催人氣！聯合摩天輪、賽車場、密室逃脫共同推出「Line好友分享價」，不惜祭出買1送1、下殺5折等多重優惠，2人同行最高可省2,850元，優惠不分平假日。

麗寶樂園表示，整個8月只要在LINE官方帳號搜尋@LIHPAORESORT或掃描行動條碼將麗寶樂園渡假區設為好友，即可下載優惠憑證全部打5折，出示Line憑證搭「天空之夢摩天輪」，2人同行只要350元、等同於打5折；雙人暢玩密室逃脫，line好友優惠價599元。

喜歡驚險刺激的極限運動，麗寶樂園度假區擁有全台唯一獲得FIA/CIK國際認證的「麗寶國際賽車場」，享受駕馭的競速快感，開2台卡丁車，第2台由賽車場招待。義大利進口的競技型卡丁車「Parolin」Kart，2人同行只要1,200元；法國進口精品卡丁車「Sodi」Kart，2人同行650元。

麗寶樂園渡假區腹地廣大，搭完摩天輪，還可就近到OUTLET逛街、吃飯。麗寶OUTLET MALL 將推出全台獨家的「摩天輪星光電影院」，8月每周三與8/17七夕情人節當天晚上6點30分起，於摩天輪下方的「夢之城廣場」免費播映。5大強片輪番上映，有經典動畫「神偷奶爸3」、「海洋情緣」、「萌牛費迪南」、「可可夜總會」；8/17七夕情人節特映場，將應景播放「愛情摩天輪」。

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