盜亦有道？皮夾被扒盜領9萬 竊賊寄給失主一袋葡萄乾賠禮

一名男子搭車皮夾被摸走，盜刷了數萬元，卻收到竊賊寄來的一大袋葡萄乾賠禮。（示意圖，資料照/新華社）

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中時電子報

盜亦有道？如果你的皮夾被趴手偷走，裡面有許多張銀行卡相繼被盜刷好幾萬。但是不久後，收到這些證件和信用卡都「完璧歸趙」，還另外附了一大袋葡萄乾當是「道歉賠禮」，你是該哭？還是笑？

日前在中國大陸四川樂山開往江油的C6302列車上發生了一起盜竊事件，成都鐵路公安處乘警支隊民警接到一名男子報警求助，稱其乘坐C6302列車時，放在座位後面的手提包被盜，包裡有幾千元現金，一部手機，五張銀行卡，還有一些十分重要的證件。就在求助過程中，受害男子的手機收到了自己被盜手提包內銀行卡取款的資訊。最終，男子五張銀行卡共計被盜取了將近2萬元（人民幣，約合台幣9萬元）。

警方經過詢問得知，男子丟失的銀行卡背面都寫有小小的「生日」」兩個字來提醒自己，銀行卡密碼就是他本人的生日。由於受害男子的身份證與銀行卡一同被盜，因此懷疑嫌疑人可能從身份證上的資訊得到了密碼。

受害人稱，在手提包被盜後，他給自己包內的手機發了一條資訊，請求對方將他的重要證件予以歸還。嫌疑男子後來回復資訊稱：「包裹已經寄出來了，我就用了一些你銀行卡的錢，請不要再追究了。」

警方後來循線查出嫌疑男子寄包裹的監視畫面，並確認了嫌疑人身份。在警方準備逮捕這名竊賊前，受害人告訴警方，他收到了盜竊男子寄來的快遞。快遞裡面除了他的證件、銀行卡等重要物品以外，還附贈了一大袋葡萄乾，作為「道歉禮物」。目前，該男子因涉嫌盜竊罪已被成都鐵路公安處乘警支隊逮捕。

(中時電子報)

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