排球》「戰神」王明浚無緣亞運 陳建禎：替他一起拚

陳建禎（左）是我國第一位挑戰日本職業排球的好手，今年亞運是他在國家隊最後一項賽事，他要連同因傷缺席的好友王明浚的份，一起努力。（中華排協提供）

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中時電子報
／台北報導

從4月開始集訓的中華男排亞運代表隊，要在8月8日開打的2018台中銀行第六屆亞洲盃男子排球賽，先驗收這幾個月的訓練成果，為8月19日開幕的雅加達巨港亞運備戰，希望能在亞運一舉奪牌，而「戰神」王明浚因為膝傷無緣入選，隊長「黑狗」陳建禎表示，要連同好友的分一起拚。

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王明浚去年5月受傷，造成左膝前十字韌帶撕裂、半月軟骨破裂及內側副韌帶撕裂等嚴重傷勢，今年初在企業排球聯賽下半季回到球場，逐漸找回身手。中華男排總教練陳裕安透露，集訓期間曾多次向選訓委員反映，最終還是必須在少了王明浚這位副攻手的情況下挑戰亞運。

上屆韓國仁川亞運，陳建禎擔任中華代表團掌旗官，4年過後再度出征亞運，他回想起4年前獲得第9名後，曾和同梯戰友王明浚、戴儒謙相約一同再戰，可惜獨缺受傷的「戰神」，讓他相當不捨，卻也和戴儒謙決定不論如何，都要連同王明浚的份努力下去。

陳建禎透露，亞運過後就要卸下國手身分，因此第一次由台灣舉辦的2018亞洲盃男排賽將是他最後一次以國家隊選手身分，在地主球迷面前比賽，而他8年前首次為國參賽就是亞洲盃，提到對於這項賽事的回憶，他說：「8年前自己還是小學弟，沒什麼機會上場，直到預賽3連敗後，教練在複賽讓我先發，當時對澳洲打滿5局，記得最後一球隊友舉球給我攻擊，正好擦網落入界內得分。」

亞運過後，陳建禎要繼續為職業選手之路努力，去年他效力日本V聯盟北海道Voreas隊，包辦例行賽聯盟得分王、攻擊王，也入選明星賽，目前包括母隊等隊伍都有跟他接觸，現階段他先以國家隊為重，之後再考慮下一步。

(中時電子報)

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