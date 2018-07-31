挽救青少年 法國全面禁止中小學生在校使用手機

近年來教育專家不斷發出警訊，認為青少年過度使用手機將嚴重妨礙他們正常的學習生活，因而呼籲應禁止中小學生在校園內使用手機。圖為一群韓國兒童專注地在滑手機與平板電腦。（圖／美聯社）

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中時電子報

法國國會昨(30)日表決通過禁止幼兒園、小學和初中學生在校園內使用包括手機在內的3C產品的法案，此一法案將在今年9月中小學開學時正式生效。

新華社從法國發出的報導說，按照新規，在校小學生和初中生無論是在課堂上，還是在課外活動時均不得使用手機，除非出於教學目的，或是殘疾兒童的特別需要。高中學校可自願全部或部分執行此手機禁令。

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報導說，除手機外，新法案還規定禁止使用包括平板電腦和智慧手錶等在內的所有可以上網的通信設備。

2010年法國就曾禁止中小學生在教學活動中使用手機。法國教育部長布朗凱(Jean-Michel Blanquer)說，此前的手機禁令未能全面執行，這次通過的全面禁止手機法案給法國社會及其他國家傳遞出一個強烈的信息。

據法國媒體報導，法國12歲至17歲的青少年有86%擁有手機。新法案擁護者認為，學生濫用手機會分散其課堂注意力，影響課間體育活動，甚至會使他們受到暴力、色情等不良信息的影響。

據了解，5年一次的Pirls國際閱讀素養調查（Progressive in Reading Literacy Study）在2017年針對全世界50個國家地區小學四年級學生調查的結果，法國學生的閱讀能力只排到第34名，這個成績比上一次2012年的調查並無多大改善。法國教育部表示，為挽救排名與學童的閱讀能力，將自2018年起推動一系列改革，以貫徹馬克宏政府的教育政策。

(中時電子報)

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