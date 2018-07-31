台中市全國首創青年事務審議會授證 林佳龍強調為城市儲備更多人才

台中市政府全國首創青年事務審議會第3屆青年代表誕生！市長林佳龍31日頒與證書授證！（陳世宗攝）

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台中市政府各局首長分別就各委員會的業務，與青年議會的代表們進行溝通！（陳世宗攝）
台中市長林佳龍頒發當選證書給青年議會代表陳顗勻。（陳世宗攝）

台中市政府全國首創青年事務審議會第3屆青年代表誕生！市長林佳龍31日頒與證書授證！未來63位代表將透過議會形式討論提出市政建議案。林佳龍說，第1、2屆青年事務審議委員會形成215項建議案，被市府採用高達8成之多，市府將持續推動這個平台為城市儲備更多人才。

教育局長彭富源說，第3屆青審會青年代表業經民意票選(i-voting)、自我推薦及學校推派等方式，由63位青年代表組成；青年代表學經歷亮眼，有里長、國會特助、理事、秘書等，除優秀學生代表外，不乏來自各行各業優秀青年，相信在各項議題上，都能有獨特見解給市政最好的建言。

林佳龍指出，現在年輕人可透過網際網路獲得許多社會豐富資訊，相當於從小到大都在接觸公共事務。市府獨創青年事務審議會這個平台，讓他們的想法形成具體主張，並進行研究，在大會中提出議案；還可質詢市長及各局處首長，希望讓年輕人以負責任態度提出具體建言。

林佳龍強調，今年是第3屆，前兩屆青年事務審議委員會形成215項建議案，其中被市府採用或部分採用高達8成多，可見得只要給年輕人機會，他們對市政建設其實有很多的想法與創意，持續推動青年事務審議會，對市府、對年輕人都能形成雙贏。

就讀靜宜大學財務金融系4年級，22歲的陳顗勻也是連兩屆的青年代表！陳顗勻說，參加青年議會是為出社會做準備，上屆參加是到青年議會看看，這屆則希望能將自己的想法落實到行動上，能夠實現自己對社會的期許；畢業後將到大陸就讀研究所，未來若有機會，不排除反台從政、為民喉舌。

台中市青年事務審議會亦培訓很多儲備人才，投入年底市議員選戰有張家銨、劉厚承、蔡耀頡、羅廷瑋等，青年議會提供青年有機會自我學習與訓練，實質加入市政建言行列。

(中時 )

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