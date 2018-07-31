8月來這玩樂超划算！加Line用半價玩人氣設施

8月出示Line憑証搭天空之夢摩天輪2人同行只要$350元，等同於5折。（麗寶樂園提供）

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8月到麗寶樂園渡假區玩密室逃脫，2人同行僅599元，比半價還便宜。（麗寶樂園提供）
麗寶國際賽車場目前為全台唯一獲得FIA／CIK國際認證的賽車場。（麗寶樂園提供）

暑假還沒出去玩嗎？台中麗寶樂園渡假區在8月把優惠再加碼催客，將人氣設施包含摩天輪、賽車場、密室逃脫等，共同祭出Line好友分享價，等同於下殺對折的好康優惠，而且優惠還不分平假日。

整個8月只要在LINE官方帳號搜尋@LIHPAORESORT，或掃描行動條碼將麗寶樂園渡假區設為好友，就可下載優惠，憑証通通對折。出示Line憑証搭天空之夢摩天輪2人同行總共只要350元，等於買1送1；雙人玩密室逃脫，原價1300元，line好友優惠價只要599元，1個人不到5折、超划算。

喜歡刺激的極限運動，這裡也有全台唯一獲得FIA／CIK國際認證的麗寶國際賽車場，玩義大利進口的競技型卡丁車「Parolin」Kart，2人同行只要1200元，一樣相當於對折，而法國進口精品卡丁車「Sodi」Kart，2人同行更只要650元，8月來這裡享受賽車競速快感可說是最划算。

麗寶樂園渡假區腹地廣大，搭完摩天輪，還能就近到OUTLET 逛街、用餐、挑禮物，麗寶OUTLET MALL更將推出全台獨家的「摩天輪星光電影院」，8月每周三與8月17日七夕情人節當晚6點30分起，在天空之夢摩天輪下方的夢之城廣場，免費播映，5大強片輪番上映，有經典動畫「神偷奶爸3」、「海洋情緣」、「萌牛費迪南」、「可可夜總會」，七夕當天特映場也將應景播放「愛情摩天輪」。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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