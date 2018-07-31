最美情侶閃分 劉濤神預言被熱傳網讚中肯

2018年07月31日 20:41 中時電子報 蔡曉婷

劉濤在節目上神預言。（圖／取自搜狐娛樂微博）

劉濤提醒兩人早點結婚。（圖／取自搜狐娛樂微博）

曾演出《新還珠格格》中「欣榮格格」一角的30歲女星闞清子，今(31日)鬆口承認和小5歲的男模紀凌塵分手，震驚粉絲。兩人去年參加《親愛的·客棧》放閃，如今情斷，網友挖出劉濤當時在節目提醒男方一定要在女生30歲生日時求婚，否則就「差不多了」，被讚是神預言。

闞清子3年前公開認戀紀凌塵，去年兩人上《親愛的·客棧》，在節目中與結婚10年的劉濤與王珂聚餐，當時劉濤指著紀凌塵強調：「她（闞清子）30歲之前，要是你再不求婚，30歲之後她也許真的不想嫁給你了，你這幾年就白忙活了，未來你再遇到的都是壞女人」，並和闞清子「威脅」說：「30歲生日之前，不婚你就差不多了，我跟你講」，和小倆口約好2018年闞清子生日前一定要確定終身大事。

未料今年4月闞清子生日當天，男方未發文送祝福，闞清子更意有所指說：「下一程」，表示這一年重新認識了自己，似乎早暗示和男友分手，如今情變消息曝光，闞清子還被爆在朋友圈說：「我的青春餵了狗」，似乎對男方哀怨極深，對照劉濤去年神預言，網友紛紛說：「不推別的只推劉濤」、「給不了未來就放過她吧」、「男方當時就真的是當劉濤在開玩笑一樣，人家清子哭成那樣了」。

(中時電子報)