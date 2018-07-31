台灣不缺電？今天用電量創新高 他嘆：幸好有核能

2018年07月31日 20:52 中時電子報 林郁庭

今天不僅天氣熱爆了，宜蘭土場達到38.3°C首次亮出紅燈，連最高用電量也刷新史上用電新高紀錄，飆出3685.4萬瓩。台電預估今天備轉率仍有6.33%，燈號為「供電吃緊」黃燈，尚未亮起限電紅燈。對此，氣候先鋒者聯盟共同發起人黃其君表示，幸好有核二2號機提供93.92萬瓩，不然現在已經紅燈降電壓了。

5月30日那一波的用電量創高峰的情況更為危及，因為當時核二廠2號機還未併聯，而那天備轉容量率僅有3.35%。今天13時50分尖峰用電量已高達3685.4萬瓩， 5月30日的3677.1萬瓩還多8.3萬瓩，備轉容量率卻回升到6%以上，黃其君認為，幸好6月時有核二2號機提供93.92萬瓩，不然現在已經紅燈降電壓了。

黃其君表示，過去3年因為核能無端被政治迫停，碳排放多出147.7億公斤， 即便全國人民、全國產業跟台積電一樣節能，再搭配不破壞環境生態條件下的再生能源擴充，也減不了這麼多的碳！更何況，目前再生能源&火力發電已經進入瘋狂毀壞生態環境的地步！

黃其君說，如果6月沒有核二廠2號機投入， 讓我們的供電燈號很容易快要進入紅色警戒，電壓就會被降載。「既然核二2號機可以供電，那就表示核能沒有安全上的問題」。為了減緩極端氣候變遷衝擊避免超高齡化社會承重負擔以及環境生態與健康著想，那當然要以核養綠。

(中時電子報)