小弟弟遇車禍她幫報警 正義舉動被嗆「這樣會害死人」

2018年07月31日 21:15 中時電子報 莊楚雯

車主汽車保險桿因車禍損毀 (翻攝自《爆料公社》)

路見不平挺身相助，有什麼不對？一名女保險業務員在《爆料公社》發文，說她正巧看見一場車禍，卻沒有報警。好心前去幫忙，卻被中年車主嗆「我們有講好，弟弟會賠！」還說走律途徑會「害死他」。

原來這場車禍，是中年車主的汽車往天元宮方向轉彎，而18歲小弟弟的機車直行，從外側切進來，造成意外！小弟弟表示，沒有看到汽車有打方向燈，但他沒有行車記錄器；車主則說，他有打方向燈，他也沒有行車記錄器！

身為保險業務員的原PO建議他們報警，釐清肇責，「我覺得沒有任何證據，所以弟弟不需要負責！車主覺得弟弟都要負責，我只是路人我很雞婆！」報警後，車主非常生氣，質問原PO為什麼要雞婆，多管閒事！明明說好要小弟弟負責了！「還說我做保險做到這樣很丟臉！沒有看過做保險做到這樣！很氣憤的咆哮」。

警察到場後，車主開始惱羞成怒，威脅說「你們(原PO和原PO阿姨)兩個會害死這個弟弟，原本我只是想要小事化無他賠給我錢就算了！現在我決定什麼都要走法律，你們真的會害死他！」更轉頭跟弟弟說，「你確定要聽他們兩個的嗎？你知道這樣會害死你自己嗎？」事後小弟弟決定走法律途徑，要去警察局做筆錄。

「我和我阿姨真的非常雞婆，可是我認為這真的是做保險的使命阿！」原PO的正義感讓網友們佩服不已，同時對車主不報案、欺負人的行為感到不恥「自己錯大聲就可以拐剛滿18的小朋友？撞人還要人賠錢，什麼鬼」、「那個車主想要滅證，然後獅子大開口拐騙剛出社會的不知道處理的肥羊」、「ㄧ台破車還想凹人，吃相真難看」、「如果沒有你 那個弟弟真的會被坑爆...」、「臺灣就是需要你這種『雞婆』的人站出來～」。

(中時電子報)