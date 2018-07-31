有玄機！ 黃暐瀚點出2020民調的綠營內部風暴

新台灣國策智庫今日公布最新民調，面對國民黨聲勢最好的新北市長朱立倫47.8%，蔡英文只拿到23.4%，行政院長賴清德卻拿下48.6%的高支持度。(中時資料照)

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中時電子報

新台灣國策智庫今(30)日公布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」選情評估民調結果，57.7%民眾不支蔡英文總統競選連任，若要選連任，面對國民黨聲勢最好的新北市長朱立倫47.8%，蔡英文只拿到23.4%，行政院長賴清德卻拿下48.6%的高支持度，儼然成為民進黨的新共主。資深媒體人黃暐瀚在節目上指出，這份民調其實另有玄機。

這份由扁系凱達格蘭基金會所主持的「新台灣國策智庫」民調顯示，蔡英文上任至今滿意度為31.1%，不滿意度為54.8%，並在2020總統大選賴清德、蔡英文、馬英九、朱立倫等重量級政治人物中，分別為賴清德48.6%、蔡英文23.4%、馬英九40.8%、朱立倫47.8%，蔡英文只能墊底，賴清德卻勇奪第一。

對此，黃暐瀚在節目《年代向錢看》指出，看完這份民調後，民進黨內已經瀰漫失敗主義，年底選舉不會太好，這時賴清德這位救主出現，替代掉蔡英文贏不了的困境，並歸結到綠營各地苦戰的原因，就是因為蔡英文政府施政不利，告訴大家準備好，11月24日後可以準備換主席、換總統參選人，讓蔡英文成為「一屆總統」。

主持人陳凝觀提問，「扁系在逼宮小英嗎？」黃暐瀚回應，扁系是再告訴小英，她已經不被民進黨期望，除非可以做出更多讓步，例如特赦阿扁，但是蔡英文也不會這麼容易妥協，只不過，完全執政2年領導卻潰敗，還下錯北市提名姚文智這步棋下錯，導致與柯文哲全面開戰，蔡英文應該要好好思考這些問題。

(中時電子報)

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