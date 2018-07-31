物種危機 國王企鵝野外族群數量縮小90％

台北市動物園的國王企鵝是安全的，但牠們的家鄉科雄島卻有生態危機，野外國王企鵝數量在30年間減少了90%。(圖/台北市動物園)

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中時電子報

台北市動物園裡的國王企鵝(King penguin)大家都不陌生，原本牠們在野外的群體的數量也很龐大，然而最近的研發發現，國王企鵝可能遭遇生態危機，在三十年間，法屬科雄島(Ile aux Cochons)上的國王企鵝數量已下降了近90％。

物理學網(phys.org)報導，科學家研究印度洋上科雄島的國王企鵝生態，這個島位置在非洲尖端和南極洲之間，在1980年的調查，島上有200萬的國王企鵝，但是根據南極科學發表的一項研究，最近從直升機拍攝與衛星圖像比對，島上僅剩下20萬隻，絕對是可怕的生態危機。

法國希澤生物研究中心的生態學家漢里．維莫斯克奇(Henri Weimerskirch)說：「這完全出乎我們意料，科雄島的企鵝需要各界的關心，因為島上的國王企鵝數量，佔了全球總數近三分之一。」

1980年的科雄島，島上企鵝多到滿山遍野。(圖/Weimerskirch)

目前科學家剛發現這個現象，因此還不知道那裡發生了什麼事。

目前有幾個說法，首先氣候變化應該是主要原因，比如1997年，一場特別強烈的聖嬰現象，使南印度洋海流變暖，阻斷了企鵝們所依賴的魚和魷魚分布位置，這導致該地區所有企鵝都更難找到食物，繁殖也就變得特別困難。

聖嬰現象在過去大約是7年發生一次的周期性事件，但是隨著全球普遍升溫，聖嬰現象的頻率變得更快，程度也變得更明顯。

另一種說法是禽流感，這與全球升溫也有關係，當氣溫上升時，病毒就可能到更高緯度地區，而途經此處的海鳥可能會把病毒散布在到島上，原本不具抵抗力的企鵝要是感染，就會造成大規模的死亡，特別是科雄島地窄鵝眾，很容易交叉感染。

國王企鵝原本在全球的數量很多，在瀕危物種保護名錄當中是「無危」，然而新數據可能會重新評估。

王企鵝屬有兩種企鵝，一種是體積最大的皇帝企鵝，只分布在南極。第二種是體積第二大的國王企鵝，而國王企鵝又有兩個亞種，一種棲息於福克蘭群島和南喬治亞島，而本文所提及的則是居住在印度洋和南太平洋的最南端。

(中時電子報)

文章來源：World's biggest king penguin colony shrinks 90 percent

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