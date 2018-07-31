郭彥均盼節目主持群回來 黃鐙輝爆是他在搞鬼

曾子余和黃鐙輝上節目挑戰答題。

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時報周刊
林彥君
徐乃麟在節目上玩遊戲。

電視台近日為播《女兵日記》將原時段《食尚玩家》延後一小時播出，讓主持人莎莎、阿翔及巴鈺無限期告假。郭彥均和曾子余主持《食尚玩家－來去住一晚》，郭彥均31日在錄綜藝節目前表示，他是在新聞報出前一天才知道被調整，過幾天會找莎莎出來聚會聊天，他說：「我能體會莎莎、浩角翔起的心情，但事件發生突然，我相信他們會回來」他表示調時段後，收視率反而好，「整個台都活起來」。

曾子余表示，自己在節目裡是編制外「我被拒絕在門外」，並不清楚細節，他是新聞出來才知道節目被調整，他也在臉書，向請假的主持人莎莎、浩角翔起即巴鈺喊話：「『我會在這個家等你們回來』，他們只按讚。」

黃鐙輝表示自己已向節目請假一段時間，「之前是因為我有事，現在是他們出事，如果需要回去幫忙，主持人有空缺，我會盡力幫忙度過難關」他過去和曾子余搭擋，但現在他走了，曾子余還在，他開玩笑說：「事情變成這樣是曾子余害的，有他在的地方，主持人都會走，弄到整個TVBS都走了，到時候只剩下他，就知道誰在搞鬼。」

徐乃麟在錄影前對此表示：「調就調，有錢賺就好，沒什麼了不起，台灣人哪有什麼人情道義，看太多了。」

(時報周刊)

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