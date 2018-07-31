華梵大學第13任校長李天任布達

2018年07月31日 22:14 中時 葉書宏

華梵大學卸任校長高柏園致詞。（葉書宏翻攝）

華梵大學董事長悟觀法師致詞。（葉書宏翻攝）

華梵大學於7月31日舉行第13任校長布達典禮。（葉書宏翻攝）

華梵大學董事會日前開會投票一致通過聘任教授李天任為華梵大學第13任校長，並經教育部核定後，於107年7月31日辦理校長交接，8月1日上任。

華梵大學於7月31日舉行第13任校長布達典禮，新任校長李天任在致詞時表示，在華梵大學創辦人曉雲法師「覺之教育」的創校理念下，華梵大學一直有著崇高的辦學宗旨，是一所有格調及理想的大學。

李天任表示，面對今天臺灣教育嚴峻的時代，對於能接任華梵大學校長有強烈的使命感，並期許自己和華梵大學的教職同仁能夠吃苦、吃酸。他希望華梵要勇於向前跨出一步，要有信心、耐心、專心與決心，有尊嚴的辦學，讓華梵的昨天、今天和明天，都是永遠榮耀的那一天，再創華梵的巔峰。

董事長悟觀法師希望李校長能夠秉持創辦人曉雲法師「覺之教育」的創校理念辦學，將「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」的辦學宗旨延續下去。華梵大學與中國文化大學的因緣，來自民國56年華梵創辦人曉雲法師應當時中國文化大學創辦人張其昀博士之邀，由香港來臺任教。悟觀法師期許來自中國文化大學的李校長能帶給本校創新的思維，帶領華梵走向另一個高峰。

卸任校長高柏園教授在致詞中闡述了曉雲法師創辦華梵大學的理念，並說明目前華梵大學朝向國際視野、在地思維與未來想像等三個校務目標發展。他讚許李校長是位辦學經驗豐富且勇於承擔的校長，必能為華梵大學帶來新的氣象，實踐創辦人的教育理想。

此次布達典禮前來祝賀致詞的貴賓有：前文化部部長洪孟啟博士、前國防部副部長蒲澤春海軍上將、前教育部次長林思伶教授、救國團葛永光主任、中華民國私立大學校院協進會理事長吳永乾校長、中華民國私立科技大學校院協進會理事長唐彥博校長、全國高中高職家長會協會郭治平理事長，以及中國文化大學方元沂學務長。

除了致詞貴賓外，尚有近百位嘉賓前來參加李天任校長的佈達典禮，包括前故宮博物院林正儀院長、國立臺灣大學張慶瑞副校長、國立宜蘭大學吳柏青校長、大同大學何明果校長、育達科技大學校長黃榮鵬校長、大漢技術學院宋佩瑄校長、法鼓文理學院蔡伯郎副校長以及私校退輔儲金管理會黃東烈執行長等人。

獲美國紐約大學文化與傳播博士學位的李天任校長，學經歷豐富，曾任中國文化大學校長多年、中華民國私立大學校院協進會理事長，並於2017年榮獲中華民國第一屆私立學校十大傑出校長獎。

(中時 )