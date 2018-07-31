蔡英文赴左訓為亞運選手加油 麥克風持續發怪聲宛若向她嗆聲

蔡英文總統31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為其加油打氣，她在致詞時麥克風不時發出尖銳怪聲，一度持續良久，換了1支仍是如此，她順手摸了摸鼻子化解尷尬，然後說出「你們的能量實在太強了」，一語帶過窘境。（王錦河攝）

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蔡英文總統31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為其加油打氣，她在致詞時麥克風不時發出尖銳怪聲，一度持續良久，換了1支仍是如此，令她不時露出尷尬表情，然後說出「你們的能量實在太強了」，一語帶過窘境。（王錦河攝）
蔡英文總統31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為其加油打氣，她在致詞時麥克風不時發出尖銳怪聲，一度持續良久，換了1支仍是如此，令她露出尷尬表情，然後說出「你們的能量實在太強了」，一語帶過窘境。（王錦河攝）
蔡英文總統（中）31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為其加油打氣，她在舉重區還試著雙手拿起15公斤重的槓片。（王錦河攝）
即將在8月中前往雅加達參加亞運會的跆拳道女選手們31日在高雄左訓中心訓練，女將們展現漂亮俐落的高側踢身手。（王錦河攝）
蔡英文總統（後排中）31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為其加油打氣，她和跆拳道選手們一同合影並振臂高喊加油。（王錦河攝）
蔡英文總統（中）31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為選手們加油打氣。（王錦河攝）
蔡英文總統（右二）31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為舉重選手加油打氣。（王錦河攝）
蔡英文總統（中）31日由體育署長高俊雄（右二）陪同南下高雄左訓中心，探視亞運集訓選手，為其加油打氣，蔡總統慰問2017台北世大運舉重金牌選手郭婞淳（左）。（王錦河攝）
蔡英文總統（中）31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為其加油打氣，一度笑開懷。（王錦河攝）

蔡英文總統31日南下高雄左訓中心探視亞運集訓選手，為選手們加油打氣，她在致詞時麥克風不時發出尖銳怪聲，一度持續良久，換了1支仍是如此，她順手摸了摸鼻子化解尷尬，打趣說出「你們（教練和選手）的能量實在太強了」，一語帶過窘境。現場有人開玩笑表示，這麥克風也太神了，宛若在向小英嗆聲。

雅加達亞運會將在8月18日開幕，台灣將派出588名選手參賽，針對近日台中遭取消2019東亞青運主辦權，蔡英文表示，希望回到運動初衷，不要有太多政治干預。

蔡英文致詞時一直把東亞青運說成東亞青奧，加上麥克風持續作怪發聲，都成了現場插曲。現場她對體育署長高俊雄指示，「國手的需求，就是總統的要求」，力挺選手全心備戰。

(中時 )

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