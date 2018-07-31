玉山青年學者被控涉嫌性侵 台大證實消息來源是大陸

玉山青年學者被控涉嫌性侵 台大證實消息來源是大陸 (圖為三月時，王光亮到台大演講的公告)

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中時電子報
/綜合報導

教育部今天公布「玉山計畫」的學者審查結果，卻傳出其中一位玉山青年學者王光亮曾涉及性侵，台大城鄉所所長王志弘證實，已通報校內上級主管，表示之前並不知情，正在查證當中。

聯合報導，王志弘教授說，上周有人貼給他7月26日《大陸南方人物周刊》一篇報導，內文描述H博士涉嫌性侵，來自澳大利亞、香港、大陸等共有六所高中的女學生和女教授受害，受害者皆匿名。爆料者提醒，「描述的內容跟很像新聘任的學者，要注意小心」，同時進一步調查，報導內容是否屬實。王志弘說，台大不會用有爭議的學者，希望能暫緩聘任。

《大陸南方人物周刊》報導中，其中一名女性爆料，將近一年的關係中，一直陷在H博士構建的暴力怪圈裡，被他以『愛』的名義控制，屢次施加性虐待 (涉及親密關係內強姦)及精神虐待，「經常侮辱謾駡、詆毀嘲笑、人格貶損、威脅恐嚇、限制社交、以自殺威脅等方式脅迫，並最終上升為肢體暴力和分手暴力。」

受害者來自澳大利亞、香港、大陸等六所高中的女學生和女教授，揭露H博士對她們不同程度的性騷擾和性侵犯，都是他教過的學生、共事過的女同事和女學者。報導中也指出，H 博士是 Non Arkaraprasertkul（王光亮），泰籍華裔，哈佛大學人類學系博士，哈佛燕京學者、富布賴特學者，持有麻省理工學院、牛津大學的碩士學位。

(中時電子報)

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