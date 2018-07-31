俄用12年造出最強戰艦 中國軍迷笑了？

2018年07月31日 22:32 中時電子報 盧伯華

就在日前參加聖彼得堡的俄國海軍節大閱兵的艦隊當中，有一艘是剛入列服役的新式22350型護衛艦「戈爾什科夫海軍元帥」號(RFS Admiral Gorshkov FFG-417），這艘建造過程經歷多次波折與延宕達12年之久的導彈護衛艦，雖然系統先進、裝備強大，但在大陸軍事迷的眼裡，卻是功能上相當於中共海軍052C同等級的護衛艦，而更重要的它比中國同級戰艦「足足晚了13年」。

俄羅斯聯邦通訊社報導說，這艘在俄羅斯海軍節頗受矚目的戈爾什科夫海軍元帥號是22350型護衛艦首艦，當地時間7月28日上午才在聖彼得堡北方造船廠碼頭升起俄國海軍的聖安德烈軍旗，正式加入俄羅斯北方艦隊。該艦在2006年2月1日在北方造船廠就已安放龍骨，建造時經歷多次延誤，12年後終於服役。

陸媒在報導時指出，戈爾什科夫護衛艦噸位與中國054A型護衛艦基本類似，但從擔任的使命（區域防空艦）來看，中國對應的首款此類戰艦應該是052C型驅逐艦，052C噸位不僅比22350型大了2000多噸，而且首艦早在2005年就已服役，戈爾什科夫護衛艦比052C足足晚了13年。

《鳳凰軍事》引述報導說，22350主桅桿安裝四面固定式多功能相控陣雷達，為艦首28單元魯道特導彈垂直發射裝置的導彈提供制導，主桅桿頂端還有一具旋轉式三維搜索相控陣雷達，艦首則配備一門130毫米艦炮，並將反艦導彈置於魯道特發射井後方另一種垂直發射裝置中，可裝填16枚紅寶石或布拉莫斯反艦導彈，艦體設計剛毅簡潔，整體配置佈局緊湊，綜合火力強大。

俄聯邦通訊社同時評論稱，該艦整合了各種俄羅斯現有最新型裝備、最先進系統，整體綜合作戰能力齊全強大，不遜於歐洲國家在本世紀初期陸續服役的幾種最新型中型防空艦艇。堪稱是「俄羅斯海軍自成立以來的最高造艦成就之一」，印證了俄羅斯國防工業的可觀增長。

另據塔斯社報導，戈爾什科夫護衛艦並非首次參加每年7月最後一個周日舉行的俄國海軍節，它在去年7月30日也參加了在俄羅斯西北部喀琅施塔得(Cronstadt)舉行的海軍節閱艦式，與從大陸遠道而來的中共海軍052D型導彈驅逐艦「合肥號」一起接受檢閱。由於當時戈爾什科夫號尚未服役，因此亦未懸掛俄海軍軍旗。

(中時電子報)