文化快遞》穿越─正義：科技＠潛殖

2018年08月01日 00:00 中時電子報 台北當代藝術館

2017年是臺灣宣告解嚴30週年，但當時的解放時刻並非臺灣獨有，回溯1987至1989年之間，也是俄國「十月革命」100年、法國「六八學運」50年、「推倒柏林圍牆」50年。80年代世界上許多地區都發生了民主化的運動與變化，輪番進行「轉型正義」，可是似乎在全球民主化20多年後，我們依然發現經濟剝削、政治支配與獨裁般的壓迫並未停歇，以至於在近十幾年間出現大量「公民運動」，像是2005年的法國之亂、2010年的北非突尼西亞茉莉花革命、2011年紐約佔領華爾街運動、2014年臺灣的318學運和香港的雨傘革命等。換言之，無論是共產體制的瓦解，還是對抗獨裁政體，都沒能保證社會正義。

陳界仁《星辰圖》作品。

科技與潛殖的連結

全球的民主化與經濟自由化，牽動了所有社會中權力與貧富差距的懸殊，而本展覽計畫以重新反思「民主」來開啟展覽的敘事主軸。展名中「@」作為科技與潛殖間的連結，主要根據「@」所代表「速率或比率」和「網際網路時間」兩種意涵，在歷史上亦作為「交易單價」的單位，在這3種涵義上，「@」將科技與潛殖相互關係進行連結，具有深刻的意義。此外，各式社群平臺與通訊軟體對「@」的使用，代表個人在網路對話中的身分。「科技@潛殖」不是歷史中特定殖民主義或後殖民處境，不像先前特定歷史階段中，可清楚區分出殖民者與被殖民者的狀況，而是社會關係的民主化與訊息的高速流通下，同時保存了從未消失過的支配關係，也就是在人類歷史中一直發生的「潛殖」，具體化地呈現在現實關係中。

卡戴‧阿提亞《反映記憶》作品。

藝術家穿越正義的想像

本展將聚焦整個科技經貿發生變動，與全球民主化時刻的關係，面對這地理和歷史上都極為複雜的歷程，所造成今天中間世代的尷尬處境以及年輕世代的困境。展場入口設置鄭南榕史料區，談論一個不是被政治綁架的鄭南榕，一段屬於他自己的故事；咸良娥（Ham YangAh）在兩年前因為南韓一連串的意外事件，嘗試思索追求一個更為平等、合理的社會究竟需要怎麼做；黃漢明（Ming Wong）常以扮裝進入影像以及相關的歷史脈絡，讓身體成為個人得以參與對話的媒介；卡戴‧ 阿提亞（Kader Attia）是近年來法國最出色的新銳藝術家之一，通過人類學式的研究打開感性空間；白雙全（Pak Seung Cheun）善於以自身在社會空間中的移動與行動，持續關懷與對話。許多藝術家針對群體與社會之間的重新觀察和研究，乃至於連結到自身和他人的生命發展，解開過往對正義所認知的是非對錯框架，進一步想像與試驗新的溝通與未來共活的方式。

今天面對的正義問題，明顯地不再是口號或標語的吶喊，也不單純是街頭的對立場景，而是關乎「正義」的運算，因此是一種企圖逃脫各種潛殖支配的「運算」。在這展覽中希望再一次試驗「以展覽作為共同培力的實驗與共生想像的表達」，讓我們在80年代全球民主化的30年後，可以更清晰理解到「科技@潛殖」不是歷史中特定殖民主義或後殖民處境的延伸。

本展特別為了觀眾閱讀作品而設計不同媒體構成的展覽敘事，讓影像自身轉化成足以啟動閱讀、思考的施動點，「穿越」各種協商的空間，使「正義」得以將社會保持在適中平衡的狀態。此外，為了深化面對現實的思考，也組織了研究與學術活動。藝術的創造力，特別是建立個人與世界之間新關係的想像，將會是下一階段民主與科技發展中的核心需求。

穿越─正義：科技＠潛殖

時間│8/4～10/21，週二至週日10:00～18:00

地點│台北當代藝術館（臺北市大同區長安西路39號）

票價│50元

電話│02-2552-3721

(中時電子報)