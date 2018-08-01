質感型男必備! 跟著型男作家與創作型網紅歌手 打造NonStop運動高纖餐桌

2018年08月01日 09:00 中時電子報 綜合報導

健身與運動飲食風氣漸盛，也成為民眾追求的質感生活指標。別再把忙碌生活當成藉口，看型男作家Peter Su與創作型網紅歌手Sam Lin，如何透過簡單的高纖餐食準備，創造持續運動的NonStop能量，打造屬於你的質男生活品味。

◎一首爵士 一場運動 一頓高纖餐食

型男作家善用生活小片段的療癒力，讓自己持續前進

在網路上，作家Peter Su以文字溫暖撫慰人心，用心經營的每一字句，拉近了人與人之間心的距離。私底下的他，也是個用心經營生活細節的人。Peter Su表示，自己不僅重視生活品質，對吃的東西也特別講究，只要有機會在家吃飯，就會親自下廚，用健康的食材為自己打理一頓健康簡單的餐點。

他也透露，除了健康的飲食，也會規律運動、健身，讓自己時時刻刻保持在最好的狀態。

同時也分享自己運動後吃的營養菜單，為了精準補充營養，常常會以無加糖高纖豆漿、水煮白肉、蔬菜等，搭配少許調味料來取代飲料與油膩的食物。

Peter Su最近一篇臉書文章寫到，即使只是「煮一頓好吃的飯，聽一首愉悅的爵士」這種看似生活的小片段，也能帶來療癒的力量，讓自己持續往前進。從他的生活小角落看見，生活隨著經營而有品質，而「質感」也是一種生活態度。

圖片來源：統一陽光提供

◎創作型網紅歌手 用健身與高纖餐

打造錄音工作外 不停滯的活力Life Style

陽光的Sam，平常的身份是音樂創作者，但同時也是一位愛好運動的健身族。Sam說雖然每天在錄音室做音樂很開心、很享受，但實在很難忍受一整天坐著不動，只要一結束錄音室的工作就會迫不及待去健身房動一動!

圖片來源：統一陽光提供

他也大方跟粉絲分享自己健身的秘訣，健身完吃的東西會影響健身效果，他說健身完喝一瓶無加糖高纖豆漿，搭配兩顆茶葉蛋和一根香蕉，可以讓健身效果更好，避免停滯期來到。

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Sam喜歡分享自己的生活，希望帶給粉絲活力充沛的生活方式，他笑著說 :「希望我的生活習慣可以讓你們也想動起來!」。

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◎運動不停滯 打造質感型男

從每天的NonStop運動高纖餐桌開始

還在羨慕這些質感名人的生活? 其實，藉由規律運動、健康高纖飲食，注重每個細節的經營、好好照顧自己，就能讓生活質感自然而然提升，不管你是文藝青年或是陽光男孩，都可以朝質感型男更邁進一步。

<本文與統一陽光合作>

(中時電子報)