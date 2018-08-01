手機不能整晚都在充電？拋棄4迷思 延長電池壽命有解

2018年08月01日 00:02 中時電子報 林郁庭

替智慧型手機充電是大家每天都會做的事，鋰(離子)電池技術也跟著科技進步，但仍有許多充電習慣是會對手機、電池壽命帶來負面影響。外媒整理出關於充電的4大迷思，讓人可以用更聰明的方式善待3C產品。

《Bright Side》網站破解以下4迷思，指出這些行為才是真正會對電池造成損害，應該要加以改正。

迷思1：手機不能整晚都在充電

放著鋰電池不管，充電充整晚是沒問題的，因為現在的鋰電池技術，在電池充飽之後，能讓電池自行控制電力不再充入，不需要過度擔心整夜充電會讓電池壞掉。但可能需注意裝置是否會過熱的問題，如果你的手機充電時溫度會狂飆，其實是和手機整體設計有關，不是單一只有電池的問題，這種情況之下，才需因安全起見避免充電充過夜。

迷思2：等到電力耗盡變0%再充電

鋰(離子)電池的一個週期是電力從0% 充到100%，如果您將電池的電量從90％充電到100％，則僅使用周期的1/10。毎款手機電池的設計有固定的充電週期，為了不浪費一個完整的周期，最好每天多次為手機充電。專家表示，常保電池電力在40% 到 80% 之間，可以延長電池的壽命。

迷思3：把充電器留在插座上

有人習慣把充電器插在插座上，以便可以隨時隨插隨用。但《Bright Side》表示，為了安全起見，充完電之後還是養成把充電器拔下插座的習慣，否則連接著電源的充電器很有可能會引發火災。

以下四種情況，可以提供參考，判斷是否要在充完電後拔下充電器

*建築物有無防雷裝置，每當打雷時，家中電力是否出現突然增強的情況

*家裡是否有養寵物，且會咬電線

*鄰居家裡漏水了

*充電器經常有過熱的現象，或是使用時會發出奇怪的聲音，例如零件脫落的晃動聲

迷思4：筆電常充電會壞得比較快

筆電跟智慧型手機一樣都是用鋰(離子)電池，所以也一樣不建議太常把筆電電源用到一格不剩時再來充電。整天把筆電插著電但都沒有使用，或是總用個一下就馬上充電，這樣也很容易讓筆電壞掉，所以應每個月進行一次完全放電至0%、盡行一個完整的週期的充、放電保養。

其實依現在的科技技術，讓我們可以在睡前放心的幫手機、筆電充電，但仍謹記一邊充電一邊使用3C產品，是對電池比較傷害的行為。另外，過熱是造成3C產品損壞的主要原因，因此更要時常檢查充電器的優良狀態，才能確保手機與電池可以更長久的使用。

(中時電子報)