砍年金會有選票？ 林濁水：小英會嚇死年輕世代！

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中時電子報

蔡政府上任後力推年金改革，軍公教年金改革於今年7月1日正式上路，許多退休人員的退休金縮水，引發強烈反彈。至於年金改革是否能吸引到年輕人將選票投給民進黨？前民進黨立委林濁水上節目直指，蔡英文口口聲聲說年改是為了下一代，卻發著更大的財政問題不解決，「會嚇死這些年輕人！」

根據「新台灣國策智庫」最新民調，有總統蔡英文上任至今滿意度為31.1%，不滿意度為54.8%，有57.7%民眾不支持蔡英文總統競選連任。年輕世代對於完全執政的民進黨政府不滿，透過民調已經表露無遺。林濁水曾在論壇上指出，民進黨完全執政，本是年改的好時機，她卻訴苦說遇到天大困難，鼓起勇氣才進行改革，如同是負面宣傳，「蔡政府不是不善宣傳，而是誇張到失去公信力」。

林濁水在節目《年代向錢看》中提到，年輕人選票會流失，有政策面問題，救是年金。蔡英文強調年改是為了下一代，但改完年金，年金還是空的，要繳的又比老的多，領的比老的少，因為等到年輕人要領的時候，國庫已經空了，這樣的改法，卻又不斷強調是為了下一代，「年輕人會嚇死」。

至於政治面的問題，柯文哲、吳音寧是兩大問題，原本是想用台灣價值修理柯文哲，沒想到市議員跟進，基層卻因此分裂，最後還讓姚文智代表參選，加上北農事件處理不當，極力護航吳音寧，代價就是讓綠營選情受到衝擊。

(中時電子報)

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