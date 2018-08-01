瑞典J-35龍式 領先同時代的優異戰機

2018年08月01日 00:12 中時電子報 江飛宇

北歐的瑞典是個中立國，儘管如此，這個曾經雄霸波羅的海的國家，仍然有著很強的自主國防力量，他們在冷戰時期所研發的J-35龍式戰機(Draken)，是冷戰時期最優秀的戰機，甚至有些看法認為，J-35比同時期的美蘇戰機還要高明，至少在設計上超前了十幾年。

二戰結束後不久，戰機迅速的從螺旋槳時代進入噴射推進時代，瑞典的紳寶公司(Saab)在1948年，就研發了第一種亞音速噴射戰機Saab 29，也稱J-29外號「飛桶」(flygande tunnan)，它的性能與同時期的美國F-86軍刀機相當，甚至曾經創下飛行速度紀錄。然而當時正逢噴射機技術的快速更迭階段，大家都在設法讓戰機突破音速，所以紳寶立即投入下一代戰機的研究，瑞典軍方也提出新戰機的性能要求，他們希望新戰機的速度在速度、爬升率都要比J-29快上一倍，具有良好的武裝酬載量，並且還要有公路與短場起降能力。接下這個重任的，是紳寶飛機設計師艾利克．布拉克(Erik Brat)。

在當時，如何增加戰機飛行速度，各國的航空設計師都在摸索中，大家都知道減低阻力是最好的方法，比如洛克希德的F-104，就把翼展弄得極短，機翼削到極薄。而布拉克則敏銳的認為，三角翼是一種更好的設計，能夠減低阻力又不會影響升力，但是所需要的跑道卻比較長，這又不符合軍方的性能要求了。為了同時滿足多種要求，布拉克創造了極為獨特的「雙三角翼」設計，機身也融為一部分的機翼，再搭配另一組後掠角不同的真正機翼，相互配合與互補，就能達成高速與慢速都良好的操作，為此而設計的SAAB 210實驗機取得成功，就以此為基礎，研制出了J-35，於1955年首飛成功。

在1960年代，J-35就做到了既有速度，又有靈活度的性能。(圖/瑞典空軍)

J-35的雙三角翼設計極為高明，真的取得高速與低速並存的性能，極速達到2馬赫，然而它的轉彎率、慢速飛行性能也非常優秀，這在當時是很罕見的，比如同為2馬赫極速的洛克希德F-104，雖然速度很快，但是轉彎能力很差，升力也不足。另外 J-35將機身設計成三角翼的，可以容納更多的燃料，機腹的強度較好，能夠攜掛更重的武裝或油箱，使它的武裝掛載量達到2.9公噸，都是當年很了不起的性能，甚至可以說，它就像是1960年代的多功能戰機，舉凡防空攔截、空中纏鬥、對地攻擊、遠程偵照都能勝任。

如此優異的性能，使J-35的服役時間很長，從1960年一直服役到2005年才完全除役，由JAS-39獅鷲來取代。只是，宥於瑞典是中立國，所以武裝很難出口，只有芬蘭、丹麥、比利時引進。

J-35拍過一部好萊塢電影， 1990年的動作片「火鳥出擊」當中，劇中2架龍式戰機擔任反派角色，其中一架被湯米·李·瓊斯飾演的阿帕契飛官擊落，另一架是被女星西恩·楊飾演的角色，由肩射刺針飛彈(FIM-92 Stinger)擊落。當然這只是電影，在現實世界中，噴射機被直升機擊落的可能性極低。

至於在動漫圈裡，日本軍事漫畫「基地88」當中，龍式戰機是主角風間真的其中一代座機。

(中時電子報)