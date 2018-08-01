媽媽不會做菜 安妮練出料理好手藝

2018年08月01日 03:16 中時 蕭雅玲

安妮自豪會做全世界最好喝的羅宋湯。（蘇蔓攝）

安妮來台發展7年，喜歡做菜的她除了擅長做家鄉俄羅斯菜，也精通中菜，在阿基師的鼓勵下開始學做中菜，去年參加中餐烹調證照考，讓她成為第一位考取中餐烹調的丙級證照的外國人，即將在8月推出第一本料理書《就這麼簡單！甜心廚娘安妮的100道料理》。她透露，自己從小就愛做菜，最擅長做的一道菜就是家鄉菜羅宋湯，6歲第一次進廚房，15歲可以在過年期間把一整桌12道菜端上桌，對於自己這麼會做菜，都要感謝媽媽不會做菜，讓她有機會練就一身好廚藝。

安妮長相甜美，很多朋友剛認識她，「都認為我一定是什麼都不會的女生」，但私底下的她，不僅喜歡做家事，更愛下廚做菜。她透露，因為媽媽不會做菜，所以從6歲開始進廚房做菜，為了學做菜，每次到朋友家玩，都會跑去看人家媽媽怎麼做菜，回家後再搬了張矮板凳，站在流理台前洗菜、切菜練習做菜，因為年紀太小，有一次做菜時，大腿還被滾燙的熱水燙傷，當時燙傷的疤痕一直到現在都還在，也沒因此擊退她對料理的熱情。

她表示：「媽媽天生就是美女，不愛讀書，婚後也不會照顧家裡與做菜。」所以安妮從小就立誓，長大不要跟媽媽一樣，「我一定要會讀書、會做菜，不要只是一個漂漂亮亮亮亮的女生，什麼都不會。」也因為媽媽不會做菜，讓她有機會練就一手好廚藝。

安妮表示，每次心情不好或想起家鄉，就會在家煮羅宋湯，因為在羅宋湯就像是台灣的酸辣湯一樣，有很長的文化歷史，剛來台時想念家鄉味，便到餐廳點了羅宋湯喝，第一口喝下肚時，讓她感到很難過，還跟友人說：「要喝真正羅宋湯來我家！」她說，在俄羅斯幾乎每個家庭都會做羅宋湯，後來她不管自己到哪個國家，都會堅持要做羅宋湯給朋友吃。

19歲那年隻身到日本工作、讀書，當時住在宿舍，有一天下大雨特別想念家鄉味，她花了3小時熬了一鍋羅宋湯給同學喝，大家邊喝她的羅宋湯，邊聊家鄉的事，讓她覺得特別有家的感覺。她自豪自己做的羅宋湯喝過的人都說讚！因為從小奶奶教她做烏克蘭口味的羅宋湯，外婆教她做的羅宋湯則是俄羅斯口味，經過她改良mix後，就變成全世界最好喝的羅宋湯。

(中時 )