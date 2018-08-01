銀閣寺大西京都和牛首次來台 獨家進家樂福開專賣店

2018年08月01日 03:16 中時 郭家崴

家樂福「日本京都和牛雅」A5紐約客牛排100g，8月5日前原價950元、特價760元。（家樂福提供）

家樂福「日本京都和牛雅」A5菲力牛排100g，8月5日前原價1300元、特價1040元。（家樂福提供）

銀閣寺大西外商部長庭野友哉是專業職人，現場示範切肉。（家樂福提供）

家樂福桃園經國店昨由師傅煎烤京都和牛，讓消費者聞香試吃。（家樂福提供）

報導郭家崴

京都最大、具有50年歷史的肉品名店「銀閣寺大西」首次來台，7月31日起獨家進駐家樂福桃園經國店，開設京都府官方授權的「日本京都和牛雅」專賣店，是全新的店中店，預計年底前在家樂福再展5店。由於直接授權進口，售價比市場價便宜2成，8月5日前推出8折優惠，最便宜的肩小排燒肉片100g原價650元、特價520元。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，這次櫃位仿照日本百貨牛肉專櫃，由赴日本研習修業的師傅提供現切及立吞等服務，兼顧整套細節，期望不斷嘗試引進新商品，讓喜歡日本旅遊文化的消費者不用出國就能用可負擔的價錢買到頂級美食。

看準台灣高級牛肉消費市場，去年10月日本和牛解禁，家樂福搶賣A5等級山形牛，60家分店3周賣光20頭牛；這次引進的京都和牛「雅MIYABI」是京都府外銷和牛專屬的品牌，是黑毛日本和牛品種、飼養於京都指定畜產品生產農場，並符合牛肉出口規定的食品廠加工，且經「日本食肉格付協會」（意即肉質等級評定協會）評定為最高級別的A5、B5、A4、B4標準等級的肉品，才能冠上「日本京都和牛雅」的名稱。

銀閣寺大西外商部長庭野友哉表示，銀閣寺大西在關西地區有23個店點、在京都自營1家烤肉店，是京都最大的肉品商，日本每年銷售480噸肉品，外銷歐、亞11國包括義、法、英、德、克羅埃西亞、星、港、泰等每年7至8噸。目前合作的牧場在去年日本每5年舉辦1次的「全國和牛能力共進會」大賽，從183頭競賽牛中分獲第2和第5名。

庭野友哉也表示，因壓力會影響和牛肉質，牧場會鋪上鬆軟木屑使牛隻放鬆，且針對每頭牛調整最適合的飼料配方，從地下150公尺汲取新鮮地下水餵養；其肉質油花分布均勻、油酸可達55至58%，比其他和牛平均48至50%高，更具備入口即化、香氣清爽的特色，加熱後帶有椰子或水果香氣，其風味在日本稱之為「和牛香」。

蘇小真說京都和牛雅每頭牛都有名字、生日、性別、品種、父母親牛、生產者、飼養方式等身分證資料，且可溯源上兩代；近年家樂福致力於品牌再造，與銀閣寺大西皆看重溯源系統、產銷履歷，這次日本品牌與台灣通路的合作可說是「門當戶對」。

桃園經國店年營收排台灣家樂福前3名，附近住了不少在台北工作的通勤族，於是選為首家測試店，目前每2周進2頭京都和牛，未來期望展店顧及北中南每個區域，以單日來客3000人的大型店為主，年底前預計再展5店。

(中時 )