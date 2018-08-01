熱！北部體感40度 宜蘭紅色高溫警示！日本熱低壓恐成颱

2018年08月01日 05:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這幾天全台如烤蕃薯！今（8月1日）依舊是晴朗炎熱，氣象局已針對全台9縣市發布高溫警示，北部體感上看40度，也針對宜蘭首度發布高溫紅色燈號，提醒宜蘭仍可能再出現38度高溫。另日本海有一熱帶性低氣壓形成，不排除未來成為颱風。

氣象局已針對全台9縣市發布高溫警示，針對宜蘭首度發布高溫紅色燈號。（圖取自氣象局網頁）

熱炸了！今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

受西南風沉降影響，今天中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫紅色、橙色或黃色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

氣象局也首度針對宜蘭縣發布紅色燈號；橙色燈號為新北市、台北市、基隆市、彰化縣、花蓮縣；黃色燈號為新竹縣、桃園市、苗栗縣。今日日台各地紫外線指數皆超標，恐達過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

日本東方海面上，有一熱帶性低氣壓形成。（圖取自氣象局網頁）

值得注意的是，日本東方海面上，有一熱帶性低氣壓形成，目前此熱低壓持續向北北東移動，不排除未來成為颱風。

受颱風外圍環流影響，今日上午起台灣北部海面（含釣魚台海面）平均風力將增強至6級，最大陣風9級，船隻請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日金門為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「普通」等級，花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)