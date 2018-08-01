新北》蘇貞昌稱「萬里蟹」是他功勞？市府批「時空錯亂」

2018年08月01日 05:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨（7月31日）早參訪萬里區漁會，提及自己在擔任台北縣長時推動萬里蟹、保安宮神明淨港文化祭等政績！然馬上遭打臉，新北市府漁業處下午發出新聞稿指出，新北市府自101年開始推動萬里蟹品牌，帶動漁港及周邊社區的商機與活力，創造15億元商機，而蘇老縣長任期是86到93年，卻說是在他任內推動萬里蟹，也未免讓人質疑。

萬里漁港位於新北市萬里區瑪鋉溪溪口東側，設籍漁船多前往臺灣西北漁場從事捕蟹漁業，以盛產三點蟹、花蟹及石蟳聞名！

漁業處在新聞稿中指出，蘇老縣長,相信在你任內絕對沒有萬里蟹，萬里蟹是新北市朱立倫市長集合市府經發、新聞、衛生、觀旅及農業局等各局處資源，自101年起，努力打造「在臺灣就是要吃萬里蟹」的美名，是近年來台灣最成功的漁產品品牌，蘇老縣長卻說他推動的，真懷疑老縣長是活在另一個平行宇宙嗎?可以暸解老縣長的危機感，但對這種事實還發表不實資訊，恐怕對他沒有幫助。

漁業處進一步表示，新市府更於103年在龜吼漁港興建漁夫市集，主打在地漁民捕撈的萬里蟹及當季魚貨，將「吃當地、吃當季」的概念推廣出去，使龜吼漁夫市集成為北海岸最熱門的觀光景點，不僅大幅增加漁民收益，更結合在地觀光產業，將萬里蟹漁業發展提升到更高的層次。

漁業處表示，在萬里蟹品牌帶動下，使得萬里區漁業更加興盛，不少漁家子弟都願意回鄉捕蟹。為了健全漁港機能，市府自100到107年投入2億7,000萬元經費，在漁港興建魚市場、倉庫及整網場等漁港設施，以及辦理碼頭修繕及清淤工程，增加漁港靜穩度保障漁船泊靠安全，自100年起逐年編列提高預算市府的用心相信漁民最有感！

此外，立委張宏陸搬出林錫耀的照片來救援蘇貞昌說謊，新北市漁業處也表示，此舉殊不知是提油救火，顯然委員自己也不知道萬里蟹是花蟹、三點蟹跟石蟳的總稱，用一張拿著花蟹的照片，就硬說老縣長推廣萬里蟹，市政雖然是一棒接一棒，殊不知萬里蟹名稱的由來，朱立倫才是第一棒。

中華漁船協會會長吳兩成表示，市府團隊的努力我們都看在眼理，今天前代理縣長林錫耀手拿兩隻花蟹，就能聲稱成功打造萬里蟹品牌，直接收割市府團隊這六年來的努力，請問蘇老縣長任內為萬里漁民作了什麼?抛棄了縣民，拿林錫耀代理時的照片來充数，還大喇喇的說萬里蟹是他推的，只能説萬里蟹在朱市長仼內太成功，蘇老縣長只好跳躍時空當收割王了。

(中時電子報)