觀景平台照明改善！深澳漁港南防波堤獲獎更美麗

愛勒夫魷照。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

點一盞燈！讓夜晚增添美麗色彩，也讓行人用路更安全！新北市政府農業局於106年12底在深澳漁港南防波堤觀景平台完成照明改善工程，藉由光雕豐富色彩的變化，使海天步道在夜晚更為突出，與九份黃金山城相互輝映。該工程榮獲2018國家卓越建設獎最佳環境文化類「優質獎」肯定。

深澳漁港海天步道位於深澳漁港南防波堤上，全長約310公尺，白天民眾可以在步道上享受海景、眺望遠山。而晚上由於深澳觀景平台照度略為不足，為了改善照度的問題，新北市政府融入當地特色漁產小卷，設計俏皮活潑的裝置藝術亮點及色彩變化豐富的視覺景觀饗宴，使觀景平台在夜晚中能夠更為突出。

此照明設備也可吸引遠方水金九地區之遊客觀賞並前來此處觀光遊憩，成為東北角觀光生力軍。今年漁業處以「深澳漁港南防波堤觀景平台照明改善工程」報名參加2018年國家卓越建設獎最佳環境文化類，經初評、實地訪視及最終評審，最後榮獲「優質獎」肯定！

農業局局長李玟表示，深澳除了有蕈狀岩及象鼻岩等特殊地質景觀外，夜釣小卷，海上生態導覽等休閒漁業也很受歡迎。現今多了深澳漁港夜間光雕秀，期許吸引更多民眾可以到深澳海天步道吹海風、觀星斗、賞山城，體驗深澳漁港夜間風貌。

(中時電子報)

獻獎給市長。（新北市漁業處提供）
熱！北部體感40度 宜蘭紅色高溫… 中山書街八月推「文創市集」！台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。