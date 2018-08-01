觀景平台照明改善！深澳漁港南防波堤獲獎更美麗

2018年08月01日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

點一盞燈！讓夜晚增添美麗色彩，也讓行人用路更安全！新北市政府農業局於106年12底在深澳漁港南防波堤觀景平台完成照明改善工程，藉由光雕豐富色彩的變化，使海天步道在夜晚更為突出，與九份黃金山城相互輝映。該工程榮獲2018國家卓越建設獎最佳環境文化類「優質獎」肯定。

深澳漁港海天步道位於深澳漁港南防波堤上，全長約310公尺，白天民眾可以在步道上享受海景、眺望遠山。而晚上由於深澳觀景平台照度略為不足，為了改善照度的問題，新北市政府融入當地特色漁產小卷，設計俏皮活潑的裝置藝術亮點及色彩變化豐富的視覺景觀饗宴，使觀景平台在夜晚中能夠更為突出。

此照明設備也可吸引遠方水金九地區之遊客觀賞並前來此處觀光遊憩，成為東北角觀光生力軍。今年漁業處以「深澳漁港南防波堤觀景平台照明改善工程」報名參加2018年國家卓越建設獎最佳環境文化類，經初評、實地訪視及最終評審，最後榮獲「優質獎」肯定！

農業局局長李玟表示，深澳除了有蕈狀岩及象鼻岩等特殊地質景觀外，夜釣小卷，海上生態導覽等休閒漁業也很受歡迎。現今多了深澳漁港夜間光雕秀，期許吸引更多民眾可以到深澳海天步道吹海風、觀星斗、賞山城，體驗深澳漁港夜間風貌。

(中時電子報)